EN BREF 1er modèle 100% électrique SUV familial À la location puis à la vente

Chez Toyota, on fait les choses à son rythme. Alors que la plupart des constructeurs se sont précipités pour se positionner dans l’électrique, ce n’est pas la stratégie de Toyota, qui a préféré d’abord capitaliser sur son savoir-faire concernant l’hybride. La firme nippone a continué d’améliorer sa technologie qui l’a rendu célèbre, tout en développant l’électrification avec la mise en place de modèles hybrides rechargeables ou même fonctionnant à l’hydrogène. De ce fait, Toyota n’a pas été trop impacté par les réglementations sur le CO2, d’où un calendrier différent des autres marques. Aujourd’hui, il est temps d’accélérer et le timing de Toyota semble parfait au vu des dernières annonces faites par la Commission européenne.

dailymotion Essai vidéo - Toyota BZ4X (2022) : enfin le 100% électrique

Après la pile à combustible et les véhicules utilitaires élaborés en partenariat avec Stellantis, Toyota arrive enfin dans le monde du zéro émission pour les particuliers et cela va passer par le développement en parallèle à la gamme classique d’une dédiée à l’électrique dont les modèles porteront l’appellation « bZ » (pour Beyong Zéro, au-delà de zéro), suivi ensuite d’un chiffre, puis du X quand il s’agira d’un SUV. Vous comprenez donc mieux, le nom atypique de notre voiture à l’essai : bZ4X, qui sous-entend qu’il pourrait y avoir dans les mois à venir un bZ2, 3 ou 5. Toyota utilise la même stratégie que Volkswagen ou Mercedes avec leur gamme ID. et EQ.

Et pour ses débuts, Toyota n’a pas choisi la facilité puisque ce n’est pas à une citadine que nous avons à faire aujourd’hui – qui est pourtant la catégorie la plus vendue – mais un SUV familial de plus. Comme tous les modèles de ce segment, le bZ4X est un véhicule imposant. Celui-ci mesure en effet 4,69 m de long soit 9 cm de plus qu’un Rav 4. Le parallèle avec ce modèle historique est aussi de mise au niveau du style notamment avec un épaulement des ailes arrière très proche entre les deux modèles.

Pour le reste, le bZ4X est pourvu d’une identité qui lui est propre avec une face avant très dynamique composée d'une calandre réduite à la portion congrue et de projecteurs très fins. Quelle que soit la finition ou la teinte de la carrosserie, les pièces autour des ailes arrière resteront en plastique brut. Les feux arrière massifs reliés par un bandeau lumineux débordent très bas sur le hayon mais également sur les ailes. Ils donnent à notre Toyota une signature lumineuse très reconnaissable.

À l’intérieur, alors que certaines marques jouent la carte de la planche de bord épurée, ce n’est clairement pas le cas ici. Ainsi, face au conducteur, on retrouve la classique instrumentation numérique, qui mesure 7 pouces. Positionnée en hauteur, elle ressemble à celle de Peugeot mais en moins qualitatif que ce soit pour la taille de l’écran que des matériaux. Elle côtoie un écran multimédia tactile mesurant 8 pouces sur l’entrée de gamme et 12 pouces sur les autres. Certaines commandes restent analogiques comme celles de la climatisation, ce qui est une bonne chose, mais il y a beaucoup de boutons sur la large console centrale, ce qui peut être déstabilisant. Il en est de même de l’absence de la boîte à gants, qui réduit les possibilités de rangement dans l’habitacle, même si la large console flottante en propose en dessous.

Avec son empattement de 2,85 m, l’habitabilité arrière est très généreuse. C’est d’ailleurs la plus grande de la gamme de Toyota. Il n'en est pas de même du volume de chargement de seulement 452 litres, loin de celui d’une Volkswagen ID.4, qui revendique 543 litres.