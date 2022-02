Prise en mains - Toyota bZ4x: prêt-à-buZzer

En bref SUV familial électrique, 4x2 ou 4x4 Jusqu'à 450 km d'autonomie Commercialisation mi-2022 Disponible uniquement en leasing

Ce n’est pas tous les jours qu’un constructeur vous confie un prototype camouflé. Et il est encore plus rare que le même constructeur vous invite, à l’issue d’un classique essai routier, à traîner celui-ci dans la boue au sens « propre » du terme.

C’est pourtant le délicieux exercice auquel Toyota a convié une poignée de représentants de la presse tricolore, dont Caradisiac, au début du mois de février dans la région de Barcelone.

Le but : nous donner un premier aperçu des possibilités de son futur SUV électrique, le bZ4x, que nous vous avons déjà présenté en vidéo et dont la commercialisation interviendra l’été prochain.

Long de 4,69 m, soit 9 cm qu’un Rav4 aux côtés duquel il s’exposera dans les showrooms Toyota, le bz4X boxe dans la catégorie des SUV familiaux.

Le bZ4x est le premier véhicule 100% électrique signé Toyota. Le bZ patronymique signifie « beyond Zero » (au-delà de zéro, NDLR), et désigne une nouvelle sous-marque (façon de parler…) qui sera uniquement composée de véhicules à batterie. Il pourra y avoir à l’avenir des bZ2, bZ6 ou autres, tandis que le x sera accolé aux modèles typé SUV.

Une toute nouvelle histoire commence donc pour le Japonais, qui restera pour quelques années encore un champion de l’hybride. A ce sujet, notez qu’une nouvelle Prius, désormais hybride rechargeable, apparaîtra en fin d’année.

Mais revenons à notre bZ4x, qui repose sur une plate-forme inédite et n’a donc rien à voir son cousin le Lexus UX 300e qui greffe un moteur électrique une base conçue pour l’hybride.

Les spécialistes retiendront que ce nouveau support s’appelle eTNGA (pour Toyota New Global Architecture) et intègre la batterie dans le plancher, entre les trains roulants, au profit de l’équilibre global du véhicule.

Deux versions seront disponibles, simple traction ou transmission intégrale. La première reçoit un moteur électrique délivrant 204 ch (ah, tiens, comme l’ID.4, décidément!), fort d’un couple de 265 Nm. De quoi atteindre les 100 km/h en 8,4 s, contre 7,7 s pour le bZ4x à transmission intégrale qui faisait l’objet de notre prise en main. Sur cette déclinaison, la puissance grimpe en effet à 217 ch et le couple à 336 Nm.

Toyota revendique un rayon d’action de 450 km pour son SUV électrique, valeur qui suppose une consommation moyenne de 16 kWh aux 100 km. Un chiffre que nous avons toutefois largement dépassé durant notre essai routier, effectué pourtant à des allures assez tranquilles.

Même si nous avions affaire à des modèles de pré-série, avec une gestion logicielle probablement à parfaire, le relief montagneux de l’arrière-pays catalan n’explique pas tout.

Nous accorderons toutefois à Toyota, maison sérieuse s’il en est, le bénéfice du doute quant aux consommations réelles du bZ4x, et vous donnons rendez-vous à la fin du mois de mai pour l’essai des modèles définitifs, à partir desquels nous pourrons nous prononcer sur l’appétit réel de l’auto.

Loué soit le bZ4x

Nous pouvons en revancher évoquer sa grande douceur de fonctionnement, la précision de sa direction et le confort de ses suspensions. Il fait bon voyager à bord du bZ4x, lequel sait aussi faire preuve de belles capacités hors-bitume (pour un SUV électrique de 2 tonnes, s’entend).

Notre parcours routier s’achevait en effet au domaine de Nasser al-Attiyah dans les environs de Barcelone, où le quadruple vainqueur du Dakar (et pilote Toyota) a aménagé un véritable centre d’entraînement.

Au programme de notre essai, des pentes terreuses jusqu’à 35°, un gué de 40 cm, et des croisements de pont pour finir sur un circuit de boue. Autant de difficultés dont l'auto s'est sortie haut la main, bien que dotée de pneumatiques au profil 100% routier.

Les aides à la conduite, placées sous l'autorité sous l’autorité d’un système X Mode proposant différents programmes de conduite, comprennent ainsi des modes snow (neige) et mud (poussière), tous deux à deux niveaux d’assistance en fonction de la difficulté rencontrée.

S'ajoutent à cela un grip control sophistiqué et un système de gestion automatique de la vitesse en descente. De quoi s’aventurer hors bitume sans trop d’arrière-pensées, ainsi que votre serviteur l’a pu expérimenter.

Un mot sur le tarif, pour terminer...et vous dire qu’on n’a la moindre idée concernant celui-ci, dans la mesure où le bZ4x sera uniquement proposé à travers des formules de leasing.

Un choix permettant de proposer des solutions tout compris (chargeur à domicile inclus) à une clientèle soucieuse de tranquillité d’esprit au moment d’opérer sa transition électrique.

Si ce bZ4x ne révolutionne pas le genre comme avait pu le faire la Prius en 1997 (oui, déjà !), il semble réunir suffisamment d’atouts pour devenir un acteur important de nos lendemains électrifiés.

Le Toyota bZ4x en chiffres

Capacité nette de la batterie : 71,4 kWh

Autonomie : 450 km pour la version 4x2, 410 km pour la version 4x4

Dimensions (L x l x h) : 4,69 x 1,86 x 1,65 m.

Empattement: 2,85 m

Volume de coffre : 452 litres

Puissance maximale : 150 kW (204 ch)

Couple maximal : 265 Nm pour la version 4x2, 336 Nm pour la version 4x4

0 à 100 km/h: 7,5 s pour la version 4x2, 6,9 s pour la version 4x4

Vitesse maximale : 160 km/h

Tarif : non communiqué (leasing seulement)