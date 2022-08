Voici la nouvelle berline électrique de Toyota

Toyota ne fait toujours pas partie des constructeurs automobiles les plus prolifiques en matière de voiture électrique. Mais le géant japonais y va quand même. Il vient de lancer sur le marché son tout premier modèle 100% électrique, le SUV compact bZ4X rival des Volkswagen ID.4 et autres Nissan Ariya. Et le numéro un de l'automobile mondiale doit prochainement dévoiler une berline à zéro émissions, la bZ3. C'est précisément ce véhicule qui s'expose en avance sous vos yeux, grâce à des images publiées par le ministère chinois de l'industrie et de l'information.

Il s'agit d'une berline familiale dont on ignore pour l'instant les dimensions exactes. Sans surprise, le style de la face avant s'inspire de celle du SUV bZ4X mais le dessin de l'arrière rappellerait presque celui d'un Volkswagen ID.5 avec ces feux ultra-étirés et cette poupe massive. L'intérieur ressemble lui aussi à celui du bZ4X avec un grand écran tactile sur la console centrale au style similaire. Mais le volant est presque carré et diffère du « woke » optionnel sur le SUV électrique de la gamme.

Bientôt en Europe ?

Basée sur la nouvelle plateforme e-TNGA équipant déjà le Toyota bZ4X et son cousin le Lexus RZ 450e (mais aussi le Subaru Solterra), cette berline électrique Toyota offrira plusieurs niveaux de puissance. Mais pour l'instant, on ignore si le constructeur japonais compte la commercialiser sur notre marché européen. Compte tenu du succès de la Tesla Model 3 sur le Vieux Continent, il aurait tout intérêt à le faire.