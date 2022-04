Présentation vidéo - Lexus RZ : une ligne simplifiée pour un premier SUV électrisé

Bien sûr, on connaît le UX300e, le premier SUV Lexus 100 % électrique. Mais jusqu'ici, la filiale premium de Toyota n'avait jamais osé une auto à watts qui n'était pas l'adaptation d'un modèle thermique existant. C'est désormais chose faite avec ce RZ. Pour autant, si cette auto est une vraie nouveauté dans la gamme Lexus, elle n'est pas totalement inconnue, puisqu'il s'agit d'une réinterprétation du Toyota BZ4X à la sauce haut de gamme.

Pourtant, ce RZ ne ressemble en rien au BZ4X. Très étonnamment, il est même beaucoup plus sobre que son compagnon moins fortuné. C'est qu'avec ce modèle, Lexus enfonce le clou de sa révolution de style. On avait déjà trouvé le nouveau NX exempt des bizarreries de la marque, de ce design cabossé et ultra-anguleux. Le japonais récidive donc avec un RZ au style beaucoup plus calme. Mais s'il rentre dans le rang, il n'en est pas inexpressif pour autant.

Évidemment, la calandre succombe à la mode du gigantisme du moment mais cet effet est surtout lié au capot et au toit de la même teinte qui semble la prolonger et qui, hélas ou heureusement selon les goûts, ne sera pas disponible en France. Pas de couleur bi ton pour l'hexagone, mais l'effet X caractéristique de la marque est toujours de rigueur sur la face avant, tout comme cette volonté de créer un curieux mélange entre SUV, break et coupé en vogue qui rappelle furieusement les Volkswagen ID5 ou Skoda Enyaq coupé.

Un SUV ? Pas tout à fait

Malgré tout, le coup de crayon japonais est plutôt réussi et donne à ce RZ un certain dynamisme pas du tout évident à obtenir avec un engin qui mesure 4,80 m. Cet effet dynamique est aussi le fait d'une hauteur très mesurée puisqu'elle ne dépasse pas 1,63 m. On se croirait face à une berline des plus traditionnelles s'il n'y avait ces grandes roues de 20 pouces et ces passages de roues en plastique noir pour nous rappeler qu'il s'agit bien d'un SUV.

Mais si Lexus a perdu de son spectaculaire, au point ou ce RZ semble plus sobre que son cousin généraliste BZ4X, il est des éléments plus étonnants qui sont cachés dans l'habitacle. En commençant par ce volant baptisé one motion grip. En fait, il ne s'agit même plus d'un volant, mais d'une commande plus proche de celle d'un avion que d'une voiture. Pas question de lui appliquer plusieurs tours comme avec un cerceau traditionnel.

Un demi-tour de ce volant du troisième type comparable au Yoke de Tesla, suffit pour se placer en butée (soit deux tours et demi avec un volant habituel) le tout étant évidemment relié à un calculateur asservi à la vitesse, l'ensemble agissant au moyen de câbles, sans la moindre colonne de direction. Le système sera donc à tester dès que l'auto sera sur les routes au mois de septembre ou octobre prochain.

L'affaire du volant sans volant est l'une des nouveautés de ce nouveau SUV japonais. Pour le reste, l'on retrouve une austérité toute lexusienne. Les commandes sont parfaitement dimensionnées et à leur place, sans excès de boutons, la plupart de ces commandes étant regroupées sur la dalle centrale de 14 pouces tournée vers le conducteur. Devant lui également, une seconde dalle numérique regroupe les principales informations nécessaires à la conduite.

Toujours dans cet habitacle, une grande console flottante, la mode du moment, vient séparer les passagers à l'avant. Quant à ceux de l'arrière, ils sont particulièrement bien traités et disposent d'une place aux jambes démoniaque, rendue possible par le grand empattement de 2m85.

Une qualité de matériaux irréprochable et un assemblage qui l'est tout autant : on est bien dans un cocon Lexus, avec l'envie d'y passer du temps. S'il n'y avait cette ambiance austère et ce noir à tous les étages. Heureusement, un grand toit panoramique (non ouvrant) vient donner un peu de lumière à l'ensemble. Un toit qui s'occulte grâce à un simple bouton qui n'actionne pas un store roulant, mais qui opacifie le verre grâce à des cellules photoélectriques.

Évidemment, cet intérieur plutôt très haut de gamme, se différencie totalement du BZ4X Toyota, et il en va de même du moteur de la première version du RZ qui prendra la route : le 450e. Si la plateforme e T-NGA est similaire, et la taille de la batterie aussi (71,4 kW), il n'en va pas de même pour la puissance. Celle du Toyota culmine à 217ch répartis sur deux moteurs à l'avant et à l'arrière.

313 ch répartis entre deux moteurs

Avec la même architecture, Lexus produit 313 ch. 150 kW (204 ch) sont délivrés sur le train avant, et 80 kW (109 ch) sur l'arrière. Un système qui lui permet de contrôler, à l'aide d'un calculateur, la puissance à appliquer à chacune des quatre roues en fonction de l'adhérence de la voiture. En outre, ce système est capable de porter la puissance de l'avant vers l'arrière (ou vice versa) de 0 à 100 % en quelques milli secondes. Un système unique au monde, même s'il est proche de ce que propose la Porsche Taycan.

Côté autonomie, c'est le mystère pour l'instant. Lexus annonce qu'elle sera supérieure à 400 km, sans pour autant se risquer à livrer le poids de son auto. En revanche, et c'est encore plus étonnant, le Japonais ose d’ores et déjà affirmer que son engin devrait pouvoir établir une consommation plutôt frugale, puisqu'elle est annoncée à 18 kWh pour 100 km en cycle mixte WLTP.

Un élément, comme tant d'autres, qu'il conviendra de vérifier dès cet automne. C'est également à ce moment que seront connus les tarifs de ce nouveau SUV, même si les réservations sont ouvertes dès aujourd'hui. la facture risque évidemment d'être élevée, on est chez Lexus que diable. Mais pour consoler ses futurs clients, la marque offre une garantie de 10 ans sur ses batteries, du moins, promet elle qu'au bout de ce laps de temps, elles devraient encore être efficientes à 90 %.