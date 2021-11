Subaru dévoile le SUV électrique Solterra

Nous n'attendions pas vraiment de surprise avec la Solterra, et nous n'en avons pas eu. Subaru avait déjà dévoilé plusieurs teasers imagés ne laissant que peu de place au doute sur la faible dose d'originalité par rapport au cousin japonais, le Toyota bZ4X. Evidemment, les deux autos ont été développées conjointement. Cela explique les grandes similitudes de design, mais aussi sur le plan des caractéristiques techniques. La Solterra est donc marquée pas de nombreuses lignes et nervures, que ce soit à l'avant ou sur les flancs, mais on remarque tout de même une face avant plus expressive que celle du bZ4X.

Un SUV relativement grand

Ne voyez pas cette Solterra comme une concurrente d'un Peugeot 3008. La japonaise mesure près de 4,70 mètres, ce qui la place plutôt en face d'un Tesla Model Y ou d'un Ford Mustang Mach-E en termes de gabarit. Mais la comparaison s'arrête là. Subaru proposera deux versions de sa Solterra : une traction de 204 ch et une quatre roues motrices à double motorisation de 217 ch. La batterie est unique, et affiche 71,4 kWh. Oui, les chiffres sont strictement les mêmes que ceux du jumeau Toyota. L'autonomie est annoncée à 450 km et la recharge ne pourra pas aller au delà des 150 kW, ce qui est déjà correct pour un modèle généraliste, même si la plateforme Hyundai permet de faire mieux en 800V.

Pour Subaru, cette Solterra permettra de corriger un énorme problème en Europe : les rejets de CO2, qui dégradent fortement la compétitivité des modèles Subaru face à la concurrence, du fait du malus. Il restera à voir si le prix est judicieusement placé, auquel cas Subaru a un bon coup à jouer.