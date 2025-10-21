Et voilà donc la Citroën Gen3 Evo de Formula E

Le sport automobile fait partie de la tradition chez Citroën, même si elle n’a pas souvent proposé de modèles véritablement sportifs au sein de sa gamme de véhicules routiers.

Après l’aventure du WTCC lors de la précédente décennie et une épopée en rallye qui ne s’’était pas tout à fait terminée puisque la marque aux chevrons y préparait encore récemment des C3 en catégorie Rally2 pour ses clients, elle débarque officiellement en Formula E où Citroën remplacera Maserati dès la saison prochaine (2025-2026) dont la toute première course se tiendra en décembre.

Jean-Eric Vergne et Nick Cassidy aux commandes

Du côté des pilotes, ce sont le néo-zélandais Nick Cassidy et le Français Jean-Eric Vergne qui piloteront les deux monoplaces Gen3 Evo de Citroën en Formula E. Le Français quitte ainsi l’écurie DS Penske pour rejoindre Citroën, alors que l’avenir de cette écurie semble incertain : Xavier Peugeot, le directeur de DS Automobiles, nous assurait récemment que sa marque continuerait son engagement sur la saison 2025-2026 mais rien n’est assuré pour après. Et il semblerait probable et logique que DS se retire ensuite pour laisser la place à Citroën en Formula E.

Rappelons que les monoplaces de Formula E disposent toutes du même châssis, mais avec certains éléments que les équipes ont le droit de changer (moteur, suspensions, gestion de la batterie…). Ces machines revendiquent environ 544 chevaux au maximum et un 0 à 10 km/h expédié en 1,86 seconde en plus d’une vitesse de pointe de 320 km/h. Elles conservent en revanche des pneus à rainures, ce qui limite leurs performances en virage. Leur niveau d’appui aérodynamique reste aussi très inférieur à celui des monoplaces classiques et elles pèsent 760 kg sans le pilote.