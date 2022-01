Maserati va s'engager en Formule E

Maserati va faire son retour en sport automobile. Pour cela, la firme au Trident a choisi la Formule E, le championnat de monoplaces électriques. C'est une première pour une marque italienne. Maserati sera visible sur les circuits à partir de 2023.

Le constructeur rappelle son héritage légitime dans la course, avec des débuts en compétition il y a 96 ans. En 1957, Juan Manuel Fangio avait remporté le championnat de Formule 1 au volant d'une Maserati. Plus récemment, la MC12 avait accumulé les victoires dans les championnats FIA GT entre 2004 et 2010.

Mais le constructeur a donc décidé d'aller sur un terrain inédit avec la Formule E. Celle-ci doit servir de vitrine pour la nouvelle gamme de produits électriques, qui prendront l'appellation Folgore. Maserati confirme ainsi que les futures Grecale, GranTurismo et GranCabrio seront proposées en 100 % électrique. La firme arrivera en FE en saison 9, avec une monoplace de troisième génération, une voiture qui sera plus rapide et plus légère.

Pour la Formule E, c'est donc le va-et-vient continu des marques. La discipline souffre de la quête d'économies des firmes secouées par le Covid et les investissements massifs pour l'électrification des gammes. Le regain d'intérêt de la Formule 1 avec le duel Verstappen/Hamilton et la série "Drive to survive" sur Netflix n'aident pas non plus.

Après Audi, c'est Mercedes qui s'apprête à quitter la discipline à l'issue de la saison 2022. En revanche, Stellantis va faire coup double, puisque DS s'est engagé jusqu'à 2026.