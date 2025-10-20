Les pièces de réemploi de plus en plus acceptées, mais…

À l’occasion du salon Equip Auto, Opisto a publié son rapport annuel, réalisé avec OpinionWay, sur les pièces automobiles d’occasion. À la vue de la conjoncture économique, les Français se serrent la ceinture lorsqu’il faut entretenir son auto.

Sans surprise, plus d’un automobiliste sur deux (58 %) a déjà « reporté une réparation pour raisons financières », ce qui correspond à 12 points de plus en un an. Plus inquiétant, « 42 % continuent à rouler avec un véhicule nécessitant une réparation, y compris sur des organes de sécurité ».

Puisque les jeunes sont particulièrement impactés par le marasme économique actuel, 60 % des 18-24 ans retardent ainsi les réparations.

Afin de réaliser des économies, se tourner vers la pièce de réemploi, ou d’occasion, est une solution intéressante. Seulement, pour 83 % des répondants, « elles doivent être proposées avec le même sérieux, les mêmes garanties et la même transparence que les pièces neuves ».

Si cette offre n’est pas nouvelle, elle a du mal à séduire. Pourtant, cette étude montre que « 77 % des Français se disent prêts à en acheter, soit 11 points de plus que l’an passé ».

Les professionnels ne jouent pas le jeu ?

À noter également que la connaissance de l’obligation légale pour les garagistes de proposer ces pièces s’accroît également. 71 % des automobilistes la connaissent contre 65 % en 2024. Pourtant, « seuls 28 % affirment s’être vus proposer effectivement cette alternative dans un garage ».

Les professionnels ne souhaitent pas tous prendre de risque avec des pièces de réemploi, même si, dans le cadre d’un accident, les rapports d’expertise les mentionnent de plus en plus. Ils se tranquillisent davantage en utilisant des éléments neufs. Par ailleurs, il n’est pas toujours évident de bénéficier de la bonne référence pour le bon véhicule. Toutefois, un élément provenant de l’échange standard est aussi un moyen de baisser la facture.