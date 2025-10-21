Une vente aux enchères de plus de 600 véhicules !

Si vous êtes à la recherche d’une voiture d’occasion, vous pouvez vous intéresser à la grande vente aux enchères qui aura lieu lundi 27 octobre à Caudan, près de Lorient (56). Plus de 600 véhicules, de la moto à la voiture de sport en passant par les utilitaires et camping-cars, passeront sous le marteau pour une clientèle aussi bien constituée de particuliers que de professionnels. Côté auto, toutes les catégories seront représentées avec des citadines, des berlines (jusqu’à la BMW i5 dernier cri), des décapotables et bien sûr les incontournables SUV qui seront au nombre de 183, de Dacia à Porsche.

VP auto, qui pilote cette vente d’automne, met à disposition des acheteurs éventuels de nombreux éléments - photos, rapports d’expertise, contrôle technique - permettant de retracer l’historique et l’état des véhicules en question, ce qui permet d’avancer en confiance. On notera aussi que les véhicules électriques seront fournis avec un diagnostic de la capacité réelle de la batterie : "ce test garantit à l’acheteur une parfaite visibilité sur l’autonomie et l’état du véhicule", souligne VP auto

Pour autant, nous ne saurions trop vous recommander de solliciter un proche qui s’y connaît car l’achat d’un véhicule aux enchères ne s’improvise pas, et un "décodage" des défauts constatés est parfois nécessaire pour éviter toute déconvenue. S’il est bien sûr possible d’enchérir à distance, une journée d’exposition publique se tiendra samedi 25 octobre de 11h à 17h30 à Caudan, et 2 conférences sur le thème "comprendre les ventes aux enchères" seront organisées à cette occasion.

Les ventes aux enchères connaissent un succès croissant dans un contexte marqué ces dernières années par une hausse de prix des véhicules d’occasion. Dans son bilan 2024, le Conseil des maisons de ventes précise les adjudications cumulées des véhicules d’occasion et de matériel industriel ont atteint 2,967 milliards d’euros, chiffre traduisant une hausse de 18,9 % par rapport à 2023. Sur cette somme, les véhicules d’occasion représentent 2,785 milliards d’euros (+ 19 %). Les enchères accélèrent plein pot, donc.