Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Lancia Ypsilon 4

Lancia revient presque au sommet du rallye

Dans Sport Auto / Rallye

Cédric Pinatel

9  

Lancia disputera le prochain rallye de Monte-Carlo mais aussi toute la saison du WRC en catégorie Rally2, l’antichambre de la classe où se battent les écuries d’usine. La marque italienne revient avec un nom prestigieux et prend le relais de Citroën, parti en Formula E.

Lancia revient presque au sommet du rallye
L'une des deux Lancia Ypsilon HF Integrale qui sera engagée au prochain rallye de Monte Carlo.

Le groupe Stellantis vient de procéder à d’importants changements dans ses engagements en sport automobile. Alfa Romeo a lâché la Formule 1, Citroën débarque en Formula E à la place de Maserati et DS Automobiles pourrait quitter cette discipline d’ici la fin de la saison prochaine.

Chez Lancia, pendant ce temps, il y a de vrais plans pour le rallye. La marque italienne avait déjà dévoilé sa nouvelle Ypsilon HF Integrale cet été, une version éligible dans la catégorie Rally2 du championnat du monde des rallyes où l’on trouve des concurrentes de chez Hyundai, Toyota ou Skoda. Ces voitures bénéficient d’une vraie transmission intégrale (contrairement à l’Ypsilon de route, simple traction) et possèdent un moteur turbo poussé à un peu moins de 300 chevaux. Il s’agit de l’antichambre du Rally1 où évoluent les écuries d’usine, et d’une catégorie où les constructeurs ne font qu’apporter un soutien de type « compétition-client » aux équipes.

Le retour des Lancia HF Integrale !

Le nom « HF Integrale » est absolument mythique en rallye et renvoie aux Delta HF Integrale qui ont dominé le WRC à partir de la fin des années 80 avec leur belle livrée « Martini Racing ».

La livrée a un peu changé depuis le début des années 90 !
La livrée a un peu changé depuis le début des années 90 !

Deux Lancia Ypsilon HF Integrale prendront part à la saison 2026 du championnat du monde, dont la première manche se jouera à Monte Carlo dès le mois de janvier.

Lancia remplace Citroën

Lancia prendra ainsi la place de Citroën dans la discipline, qui préparait toujours sa C3 Rally2 pour les écuries client. L’Ypsilon HF Integrale serait d’ailleurs basée sur la Citroën comme le précisent les journalistes d’Auto Hebdo.

Rappelons que côté route, le sport est représenté chez Lancia par la récente Ypsilon HF électrique de 280 chevaux, disposant d’une simple traction. Et ne vous attendez pas à découvrir de sitôt une nouvelle Delta HF Integrale chez votre concessionnaire !

9  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Lancia Ypsilon 4

Lancia Ypsilon 4

SPONSORISE

Actualité Lancia

Voir toute l'actu Lancia

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité