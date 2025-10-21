Lancia revient presque au sommet du rallye

Le groupe Stellantis vient de procéder à d’importants changements dans ses engagements en sport automobile. Alfa Romeo a lâché la Formule 1, Citroën débarque en Formula E à la place de Maserati et DS Automobiles pourrait quitter cette discipline d’ici la fin de la saison prochaine.

Chez Lancia, pendant ce temps, il y a de vrais plans pour le rallye. La marque italienne avait déjà dévoilé sa nouvelle Ypsilon HF Integrale cet été, une version éligible dans la catégorie Rally2 du championnat du monde des rallyes où l’on trouve des concurrentes de chez Hyundai, Toyota ou Skoda. Ces voitures bénéficient d’une vraie transmission intégrale (contrairement à l’Ypsilon de route, simple traction) et possèdent un moteur turbo poussé à un peu moins de 300 chevaux. Il s’agit de l’antichambre du Rally1 où évoluent les écuries d’usine, et d’une catégorie où les constructeurs ne font qu’apporter un soutien de type « compétition-client » aux équipes.

Le retour des Lancia HF Integrale !

Le nom « HF Integrale » est absolument mythique en rallye et renvoie aux Delta HF Integrale qui ont dominé le WRC à partir de la fin des années 80 avec leur belle livrée « Martini Racing ».

Deux Lancia Ypsilon HF Integrale prendront part à la saison 2026 du championnat du monde, dont la première manche se jouera à Monte Carlo dès le mois de janvier.

Lancia remplace Citroën

Lancia prendra ainsi la place de Citroën dans la discipline, qui préparait toujours sa C3 Rally2 pour les écuries client. L’Ypsilon HF Integrale serait d’ailleurs basée sur la Citroën comme le précisent les journalistes d’Auto Hebdo.

Rappelons que côté route, le sport est représenté chez Lancia par la récente Ypsilon HF électrique de 280 chevaux, disposant d’une simple traction. Et ne vous attendez pas à découvrir de sitôt une nouvelle Delta HF Integrale chez votre concessionnaire !