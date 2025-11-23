Plus rare que la 8.32, la Lancia Thema V6 est une reine du plaisir

Les collectionnables sont des autos revêtant un intérêt particulier, donc méritant d’être préservées. Pas forcément anciennes, elles existent pourtant en quantité définie, soit parce que le constructeur en a décidé ainsi, soit parce que leur production est arrêtée. Ensuite, elles profitent de particularités qui les rendent spécialement désirables : une motorisation, un châssis, un design, ou un concept. Enfin, elles sont susceptibles de voir leur cote augmenter. Un argument supplémentaire pour les collectionner avant tout le monde !

Il est toujours amusant de se rappeler que Lancia a produit des voitures à succès. Notamment la Thema, qui a su convaincre alors même qu'elle succédait à une Gamma totalement discréditée par son manque de fiabilité. Joli tour de force ! La Thema a par ailleurs été la première berline Lancia à recevoir un V6 depuis l'arrêt de la Flaminia, mais aussi à accueillir un moteur non italien : le PRV. Un choix étonnant qui en fait une auto au goût particulier, ce qui, avec sa grande rareté, en fait un pur collector. Autant que celle qui fut la première Lancia à s'équiper d'un bloc Alfa Romeo ? Voire. Car la Thema dotée du V6 Busso délivre un agrément exceptionnel, dont en restant peu courante. De belles berlines italiennes de connaisseur à prix intéressant ? C'est ici !

Première grande berline Lancia de sang mêlé, la Thema est aussi l’une des meilleures. Fruit d’un projet mené entre le Groupe Fiat et Saab, la belle italienne arbore une ligne due à Giugiaro et des trains roulants typiquement maison. A l’arrière, elle s’équipe de jambes de force guidées par des bras multiples, une formule initiée par la Beta en 1972 et peaufinée par la Gamma en 1975. Révélée en 1984, la Thema fait mouche, connaissant un succès inédit pour une Lancia dans la catégorie des grandes routières.

Sérieuse, efficace, élégante et confortable, elle bénéficie également d’une large palette de moteurs. Le 2,0 l turbo Lampredi et le V8 Ferrari, apparu lui fin 1986 dans la 8.32, ont beaucoup fait pour la renommée de la Thema, tout comme le 2,5 l turbo-diesel qui en a fait la berline au gasoil la plus rapide de son temps. Cet excellent bloc a été conçu au sein de l’alliance Sofim (pour Società franco-italiana di motori), conclue en 1974 entre Alfa Romeo, Fiat et Saviem, qui appartient à Renault.

Elle a pour but de concevoir des moteurs diesels, qui se retrouveront dans les autos de tourisme au carburant lourd badgées Fiat, Lancia et Renault (mais pas Alfa, qui se fournira chez VM Motori). Etrangement, l’accord prévoit aussi la fourniture d’un moteur V6 au Groupe Fiat, qui n’en produit plus depuis l’arrêt de la grande 130 en 1977. Et ce V6, auquel Renault a collaboré, n’est autre que le PRV. Lancia en a besoin, pour offrir à la Thema le raffinement mécanique qui a toujours manqué à la Gamma.

Et c’est ainsi que, dès son lancement, la grande Lancia se décline en 6V, équipée pratiquement du même PRV que dans la Peugeot 604 GTI, un 2,85 l à injection mécanique Bosch K-Jetronic développant 150 ch. C’est la première fois que ce moteur s’implante transversalement, ce qui a nécessité de lui dessiner une nouvelle ligne d’échappement, expliquant peut-être sa moindre puissance (- 6 ch) dans l’italienne. Celle-ci, forte d’une bien meilleure aéro (Cx de 0.32) file bien plus vite (208 km/h), et grâce à un poids très contenu (1 160 kg, comme une citadine actuelle !), accélère plus fort (1 000 m DA en 29,8 s).

Proposée à 143 800 F (soit 45 400 €) actuels, la Thema 6V est bien équipée pour son époque (4 vitres et rétros électriques, jantes en alliage, chauffage à contrôle automatique), mais elle ne connaît aucun succès. La concurrence de la Turbo ie, bien plus performante et moins taxée est rude ! La 6V est pourtant la seule des deux disponibles en boîte auto (une vieille unité ZF à 3 rapports) et, plus tard, en limousine, qu’on n’a pratiquement jamais vue sur route.

En 1988, la Thema bénéficie d’un restylage des plus réussis, qui signe la fin de la version 6V en France. Cela dit, rebaptisée V6, elle continue ailleurs, notamment en Italie, où elle servira surtout les administrations, toujours avec son PRV et sa boîte auto hors d’âge…A noter que la caisse, renforcée, engendre un surpoids de 130 kg.

Mais arrive 1992, où la Thema est à nouveau reliftée. Et, cette fois, si la version à six cylindres demeure, elle adopte le fabuleux V6 Alfa Romeo, en 3,0 l 12 soupapes pour la puissance somme toute modeste de 171 ch. Ce qui autorise néanmoins de belles performances : 220 km/h au maxi. Surtout, la Thema s’équipe d’un viscocoupleur sur le train avant et d’une direction à assistance variable. De plus, la boîte auto optionnelle passe à 4 rapports et gagne une biprogrammation électronique. La Thema à six cylindres se voit de nouveau importée en France.

Deux finitions sont au programme, richement équipées : la LS, incluant ABS, Alcantara, sièges chauffants à réglages électriques et clim auto, et la LX qui ajoute le cuir, le tableau de la 8.32, la banquette arrière électrique et le lecteur CD notamment. Les deux se déclinent en berline et en break SW. A 202 600 F (soit 50 900 € actuels), la Thema V6 LS est bien placée, et se vendra plus que la 6V en France, même si elle demeurera confidentielle. Fin 1994, la Kappa vient prendre la relève de la Thema, qui restera la grande Lancia la plus vendue de l’histoire.

Combien ça coûte ?

En très bon état, comptez 7 000 € pour une 6V, alors que la V6 évoluera entre 9 000 € et 15 000 € suivant la configuration, la plus chère étant la LX SW, presque introuvable. De toute façon, ces italiennes raffinées sont extrêmement peu courantes : il faudra à coup aller à l’étranger, en Allemagne, en Italie ou en Suisse pour en dénicher une.

Quelle version choisir ?

Le meilleur rapport prix/agrément revient à la V6 Alfa, tant qu’à faire en LX, sauf si on tient à la boîte auto.

Les versions collector

Toutes, si elles sont en très bon état. Un break LX ou une V6 phase 2 seront certainement les plus recherchées car les plus rares. Quant à la limousine, fabriquée à 24 unités apparemment, si vous en trouvez une, prenez un billet de loterie !

Que surveiller ?

Mécaniquement, la Thema 6-cylindres est très fiable, surtout avec le V6 PRV, increvable. Avantage de ce bloc, il s’équipe d’une chaîne de distribution sans entretien avant un très fort kilométrage. Simplement, son injection K-Jetronic n’aime pas les longues périodes d’immobilisation. Le V6 Alfa, peu poussé donc lui aussi très endurant, nécessite un changement de courroie assez onéreux avant 60 000 km. Il réclame aussi des bougies de bonne qualité et renouvelées régulièrement.

Pas de soucis particuliers côté boîtes, si elles sont vidangées régulièrement, mais les fuites aux soufflets de cardan ne sont pas rares. Ces Thema peuvent toutefois réserver quelques pépins électriques (les faux contacts étaient monnaie courante même quand elles sortaient de concession), et la corrosion ne les épargne pas. Enfin, les pièces spécifiques deviennent difficiles à trouver : se rapprocher d’un club sera très utile !

Au volant

Typique des années 80 par ses lignes épurées et ses montants très verticaux, la ligne de la Thema me séduit pourtant par son élégance. L’intérieur se révèle très spacieux et confortable, mais la position du volant, trop incliné en avant, déconcerte initialement. On s’y fait vite, voire on l’oublie quand on réveille le V6 Alfa.

Ce moteur, on ne le répètera jamais assez, est un enchantement de tous les instants. D’une onctuosité irréelle, il ébahit par sa souplesse, sa mélodie grave virant au métallique à haut régime, qu’il atteint avec progressivité et vivacité. Il fait d’ailleurs preuve d’un punch étonnant, laissant penser qu’il développe plus de 171 ch ! La boîte manuelle, très plaisante à manier, parachève un agrément mécanique dont on ne peut vite plus se passer.

Le châssis est tout à fait à la hauteur. Direction précise et consistante, train avant… très convenable avec le Viscodrive, tenue de route saine et équilibrée. La Thema se comporte d’ailleurs avec plus de rigueur que sa cousine Alfa 164 ! Ce, même si l’amortissement, un peu lâche, engendre quelques mouvements de caisse malvenus. Cela dit, le confort demeure évident, surtout que la Lancia est bien insonorisée. Restent un freinage d’époque, donc un peu faible, et une consommation élevée : 10 l/100 km au minimum en moyenne.

L’alternative newtimer*

Lancia Thesis V6 (2001 – 2009)

Quel échec magnifique que la Thesis ! Sa ligne baroque, rétro, étrange et élégante lui a certainement coûté une bonne part de sa carrière, mais aujourd’hui, elle en fait le sel. Mais n’oublions pas la technologie raffinée de cette grande berline italienne présentée fin 2001 : suspension à double triangulation avant et essieu multibras arrière, amortissement piloté Skyhook, équipement électronique dernier-cri et surtout magnifique V6 Alfa.

De la même famille que celui de la Thema, ce 24 soupapes développe 215 ch en 3,0 l et 230 ch en 3,2 l (dès 2003), offrant à la Thesis de belles performances (240 km/h au maxi). Le tout, en transportant ses passagers dans un habitacle somptueux, à faire rougir une Mercedes par sa finition. Jamais restylée, la Thesis disparaît dans l’anonymat en 2009. A partir de 10 000 €.

Lancia Thema V6 3,0 l (1993), la fiche technique

Moteur : 6 cylindres en V, 2 959 cm3

Alimentation : injection

Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, triangles, barre antiroulis (AV) ; jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, bras longitudinaux et transversaux, barre antiroulis (AR)

Transmission : boîte 5 manuelle ou 4 automatique, traction

Puissance : 171 ch à 5 500 tr/min

Couple : 250 Nm à 4 500 tr/min

Poids : 1 433 kg

Vitesse maxi : 220 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 8,1 s (donnée constructeur)

