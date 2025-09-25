Le leasing électrique risque de tourner court

L’année dernière l’affaire avait été pliée en deux mois. Cette année, deux petites heures pourraient avoir raison de l’édition 2025 du leasing social.

Afin d’éviter le cafouillage de 2024, les constructeurs ont anticipé la demande. Depuis fin août les marques égrènent minutieusement leurs modèles éligibles au dispositif et engrangent les demandes clients.

Des dossiers déjà prêts

En concessions plusieurs centaines de milliers de dossiers seraient déjà montés, prêts à être mis en ligne lors de l’ouverture du guichet le 30 septembre.

Renault évoque des « dizaines de milliers de demandes » préenregistrées. Peugeot parle de plus de 100 000. Une demande largement supérieure à l’offre. Les 50 000 contrats subventionnés prévus par l’État risquent d’être épuisés en quelques heures à peine.

Les constructeurs, n’ont pas attendu l’ouverture du dispositif pour monter les dossiers. Renault, Stellantis, mais aussi d’autres groupes, sont prêts depuis des semaines. Ils ont largement diffusé la liste de leurs modèles éligibles — 36 au total selon l’Ademe — et les loyers associés compris entre 119 € et 200 € maximum.

À peine ouvert, déjà fermé

Mais l’arbitrage budgétaire reste inchangé. L’État limite le nombre de bénéficiaires à 50 000, dont 5 000 réservés aux habitants ou travailleurs de zones à fort enjeu de qualité de l’air — autrement dit, les Zones à faibles émissions (ZFE). Cette priorisation renforce encore la rareté de l’offre pour les autres candidats.

Ceux qui n’auront pas préparé leur dossier n’ont quasiment aucune chance de bénéficier du leasing électrique. « La sélection se fera dans l’ordre chronologique des dépôts », prévient le ministère de la transition écologique. Les vendeurs devront enregistrer chaque commande directement sur la plateforme gouvernementale. Mais l’État s’est bien gardé de préciser l’heure d’ouverture du guichet. Le site risque d’être totalement saturé dès l’ouverture des concessions.