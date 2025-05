Le prochain leasing social pourrait être en partie réservé aux ZFE

Après avoir connu un grand succès l’année dernière, le leasing social va faire son retour à la rentrée, mais avec une subtilité puisque 10 % des aides pourraient être allouées aux ZFE. Le quotidien Les Échos s’est procuré un texte qui va clairement dans ce sens puisque le leasing concernera « 50 000 voitures particulières électriques à destination des ménages modestes, dont au moins 5 000 voitures pour les personnes dont le lieu de travail est situé dans une commune dont une partie du territoire est située dans une ZFE. »

Cet avantage à l’égard des ZFE serait une façon de les soutenir. Il faut dire qu’en plus d’être considérées comme injuste par une très grande majorité des Français, les ZFE ont sérieusement du plomb dans l’aile et pourraient bien disparaître. Seules les villes de Paris et Lyon les conserveraient.

Des critères très similaires

Le quotidien indique également que le leasing social pourrait être inclus dans le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) afin d’être sorti du budget de l’État. L’enveloppe du programme atteindrait ainsi 369 millions d’euros. Dans ce cas, l’aide représenterait alors 7 380 euros par voiture subventionnée.

Par ailleurs, les dispositifs du leasing social « seront très similaires, voire identique à ceux de 2024 » toujours selon le journal. Ainsi, le loyer de 100 € par mois serait toujours de vigueur avec sans doute des offres encore plus attractives comme ce qu’a pu proposer Citroën avec sa E-C3 par exemple.