Les Français ne veulent vraiment pas des ZFE

La mode n’est clairement pas au développement des zones interdisant l’accès en ville aux voitures jugées trop peu récentes (et donc trop polluantes). Alors que d’autres pays comme l’Allemagne commencent à revenir sur ces dispositifs, le concept des ZFE (« zones de faible émission ») a du plomb dans l’aile chez nous en France.

Au début du mois de mars, déjà, un groupe de 35 députés avait déposé une proposition de loi à l’Assemblée nationale pour instaurer un moratoire de cinq ans sur ces ZFE.

Quelques jours plus tard, un sondage de l’Observatoire Cetelem de l’Automobile indiquait que « 83 % des habitants d’Île-de-France considèrent que les ZFE sont injustes pour les ménages modestes qui ne pourront pas s’équiper de véhicules modernes pour circuler dans ces zones ».

Près de 8 Français sur 10 n’en veulent pas

Cette fois, c’est un sondage réalisé par l’Ifop pour le collectif « Stop ZFE » qui illustre à nouveau la défiance des Français pour ce dispositif : près de huit Français sur dix souhaiteraient l’abandon de ces ZFE en France.

Comme pour le précédent sondage, c’est l’inégalité de ce concept de ZFE qui gêne le plus les Français : il faut bien avouer que par définition, les voitures les plus polluantes sont souvent celles des automobilistes les plus pauvres puisqu’ils n’ont pas les moyens d’acheter des véhicules plus récents.

L’avenir des ZFE bientôt fixé

Après des débats houleux à l’Assemblée nationale jusqu’à la nuit du 11 avril dernier, les discussions à propos de l’avenir des ZFE doivent justement reprendre ce mardi 29 avril pour décider de l’avenir de ces zones en France. Le gouvernement veut les conserver au moins à Paris et Lyon, mais de nombreux députés veulent leur suppression pure et simple.