Alors qu’en France une grosse quarantaine de ZFE-m se met progressivement en place, les métropoles allemandes adoptent la démarche inverse et suppriment les restrictions de circulation dans leurs centres urbains. Depuis la fin de l’année dernière, 11 villes d’outre Rhin sont redevenues ouvertes à libre circulation automobile sans distinction de motorisation ou de taux d’émission CO 2 .

Hanovre, Mannheim, Mühlheim, Heidenheim an der Brenz, Heilbronn, Herrenberg, Leonberg, Reutlingen, Tubingue, Neu-Ulm et Ulm ont supprimé leurs zones à faibles émissions. Tout véhicule peut y circuler et y stationner sans entrave, ni vignette Crit’air. Et ce ne sont pas les premières.

Près de 20 ZFE supprimées depuis 2023

En 2023 déjà, huit cités du Bade-Wurtemberg, dont Karlsruh, avaient abandonné leur ZFE. Au total c’est presque une vingtaine de métropoles allemandes qui se sont affranchies des restrictions de circulations liées aux émissions des véhicules. En ce début d’année il ne reste donc plus que 37 « Umweltzone » (ZFE) dans le pays, contre 56 deux ans auparavant.

L'Allemagne respire

Ce changement s’explique simplement par la nette amélioration de la qualité de l’air dans les villes concernées ces dernières années. L’agence fédérale pour l’environnement, l’« Umweltbundesamt », y constate une chute des niveaux de dioxyde d’azote et de particules fines. Leurs taux sont désormais inférieurs aux seuils européens. À Tubingue, par exemple, la quantité de particules fines est passée de 350 000 tonnes émises par an en 1995 à moins de 200 000 en tonnes en 2021. Sur la même période, les niveaux de dioxyde d’azote y ont chuté de 50 %.

La France inspire

En France, les polluants tels que le dioxyde d’azote et les particules (PM10 et PM2,5) sont en baisse depuis près de 20 ans, selon les chiffres du Citepa (Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique). En Île-de-France, le transport a quant à lui vu ses émissions réduites de 33 % entre 2005 et 2021 d'après Air Parif. Mais l'Hexagone, continue d'étendre ses ZFE, là où l'Allemagne les enlève.

Changement de cap, mais pas d'objectif

La suppression des ZFE « ne laisse pas sous-entendre que ces villes renoncent à leurs objectifs écologiques. Bien au contraire ! Leur ambition est de réduire la place de la voiture dans le quotidien » explique un communiqué du centre européen de la consommation. Les villes allemandes incitent les habitants à utiliser les transports publics locaux, leur vélo ou de marcher pour les petits trajets. Au printemps prochain, ce sera au tour de Fribourg de supprimer sa « Umweltzone ».