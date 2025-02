Une nouvelle ZFE en place dans le Pays basque dès juin prochain

Après avoir longtemps reculé, les ZFE-m se sont déployées depuis le 1er janvier dernier dans pas moins de 25 villes en France. Une prochaine communauté de communes va mettre en place ses restrictions dès juin prochain dans le Pays basque.

Au total, onze communes sont concernées (Anglet, Bayonne, Biarritz, Bidart, Boucau, Ciboure, Guéthary, Hendaye, Saint-Jean-de-Luz, Tarnos et Urrugne) au sein de la Communauté de communes de Seignanx. L’ensemble des voies à l’ouest de l’A63 sont soumises à cette nouvelle réglementation.

Les véhicules qui ne peuvent circuler dans cette ZFE-m sont ceux sans vignette Crit’Air ou avec une Crit’Air 5, c’est-à-dire les voitures et camionnettes à essence immatriculées avant le 1er janvier 1997 et les diesel avant le 1er janvier 2001. Les poids lourds d’avant le 1er octobre 2006 et les deux roues d’avant le 1er juin 2000 sont aussi interdits de circulation.

Cette nouvelle restriction, d’une durée de cinq ans, s’appliquera tous les jours (week-end compris) de 6h à 20h. À l’échelle de la Communauté de communes, 13 200 véhicules sont concernés, soit 5 % du parc. Des dérogations sont prévues, notamment pour certains professionnels, de même qu’un Pass ZFE d’une durée de 24h, et pouvant être délivré à 24 reprises dans l’année. Ce dernier doit être demandé auprès de la Communauté d’Agglomération Pays Basque au moins 15 jours avant le commencement de la dérogation sollicitée.

À noter que cette nouvelle zone fait le lien avec celle déjà en vigueur en Espagne (Zonas de Bajas Emisiones), comme à Saint Sébastien, Bilbao ou Pampelune.

D’après les autorités, le nombre de personnes exposées à une concentration en dioxyde d’azote supérieure au seuil de l’OMS passerait de 12 800 à 6 000.

Une grogne plutôt contenue

Bien sûr, cette nouvelle ZFE-m n’est pas au goût de tout le monde. Une quarantaine de mécontents, notamment des motards de la Fédération des motards en colère 64, se sont regroupés et vont déposer un recours devant le tribunal administratif contre cette décision.

De son côté, le maire d’Hendaye exprime son regret de ne pas voir les autoroutes, responsables de la majeure partie de la pollution atmosphérique, incluses dans le périmètre de la ZFE.