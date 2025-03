C’est la mesure qui a permis de « booster » les ventes de voitures électriques neuves en France l’année dernière, avant qu’elle soit supprimée pour ne pas coûter trop cher à l’État français. Mise en place entre janvier et le 12 février 2024, elle avait permis à 50 000 Français de louer une voiture électrique neuve dans des conditions plus que préférentielles : 40€ par mois pour une Renault Twingo, 54€ par mois pour une Citroën ë-C3 et jamais plus de 100€ pour des modèles un peu plus chers !

Cette offre « Mon leasing électrique » réservée aux petits revenus doit revenir cette année 2025 mais d’après les journalistes du Parisien, ses conditions seront moins intéressantes que l’année dernière : à cause des 650 millions d’euros d’aides publiques englouties en quelques semaines pendant cette période d’ouverture de « Mon leasing électrique », l’administration prépare un forfait moins intéressant. L’aide se limitera « à 5 000 ou 6 000€ au maximum par voiture » d’après les journalistes, contre 13 000€ l’année dernière.

Rendez-vous au second trimestre 2025

Toujours d’après les journalistes du Parisien, l’offre « mon leasing électrique 2025 » sera mise en place au second trimestre de l’année et sera donc bientôt précisée officiellement. Elle ne permettra plus de réduire les mensualités de location de sa voiture électrique neuve à des montants aussi bas qu’en 2024, le gouvernement essayant de limiter les dépenses dans son budget 2025 pour éviter de creuser d’autant plus les déficits publics.

Rappelons que le bonus écologique a lui aussi été raboté à la fin de l’année dernière, désormais limité à 2 000€ pour la majorité des Français (4 000€ sous conditions de faibles revenus) alors qu’il était de 4 000€ pour tout le monde (ou même 7 000€ pour les faibles revenus) en 2024.