A 54€ par mois en leasing social, la Citroën ë-C3 casse la baraque

Avec son prix de vente fixé à 23 300€ pour des prestations théoriquement très au-dessus de celles de la Dacia Spring, la nouvelle Citroën ë-C3 est déjà l’une des voitures électriques les plus accessibles du marché. A la location, elle coûte d’ailleurs 99€ avec un premier apport de 2 000€ pour ceux qui disposent d’une vieille auto à faire reprendre (4 500€ sans). Mais alors que le gouvernement vient de préciser les conditions d’accès à la formule « mon leasing électrique » permettant d’aider les Français les plus pauvres à louer une voiture électrique neuve, les mensualités annoncées par Stellantis dans ce cadre sont impressionnantes.

La nouvelle citadine électrique coûtera en effet 54€ par mois dans sa version de base aux locataires bénéficiant des contrats de location aidée l’année prochaine. Ou 70€ par mois en ajoutant l’assurance décès-invalidité et perte d'emploi, le tout sans le moindre apport à ajouter. A titre de comparaison, la modeste Fiat Topolino électrique, un quadricycle sans permis uniquement capable de parcourir 70 km en ville à la vitesse maximale de 45 km/h, démarre à 59€ par mois. Même certaines locations de vélos électriques sont plus chères ! La ë-C3 annonce pour rappel 330 km d’autonomie et 135 km/h en vitesse de pointe. Et on parle bien d’une vraie voiture, pas d’un quadricycle ou d’une petite auto extrêmement basique comme la Dacia Spring…

Une vraie voiture électrique pour tout le monde

Reste une grosse limite, outre les conditions d'accessibilité strictes : la disponibilité du nombre de contrats de « mon leasing électrique en 2024 ». A ces prix, il y a de fortes chances pour que la plupart des gens éligibles se ruent sur la Citroën pour dépenser le moins d’argent possible au quotidien (la Fiat 500e, second modèle le plus accessible de Stellantis dans ce forfait, coûtera elle 89€ par mois). Mais le gouvernement ne table que sur 25 000 contrats au maximum en 2024 dans tout le pays. La demande sera probablement très supérieure à ce chiffre compte tenu de la compétitivité de l’offre sur la ë-C3.