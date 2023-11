La jolie Fiat Topolino coûte évidemment plus cher que la Citroën Ami

La famille des microcars électriques du groupe Stellantis a désormais un nouveau membre après les Citroën Ami et autres Opel Rocks Electric. Le troisième larron est italien et surfe à 100% sur l’image glamour des citadines transalpines à l’ancienne. Il reprend la carrosserie en plastique du petit quadricycle électrique conçu par la marque aux chevrons à la fin de la précédente décennie, mais avec un design modifié pour embrasser les codes de l’ancienne Fiat 500 grâce à des phares ronds et une calandre évocatrice.

On savait qu’en raison de sa présentation plus apprêtée, cette nouvelle Fiat Topolino coûterait un peu plus cher que la Française. C’est effectivement le cas puisqu’elle s’affiche à partir de 9 890€ en prix de base, soit 8 990€ une fois le bonus écologique de 900€ déduit. A la location, Fiat annonce des loyers à partir de 59€ sans apport sur 36 mois et 15 000 km, c’est-à-dire « moins cher qu’un abonnement mensuel aux transports franciliens » comme le constructeur italien l’affirme fièrement. Avec, rappelons-le tout de même, une interdiction d’accès aux voies rapides.

Topolino ou Topolino Dolcevita

Outre la Topolino fermée, le petit engin pourra être choisi en version « Dolcevita » avec des lanières en guise de portières et un toit en toile. Pour l’instant, on ignore le prix de cette dernière variante qui pourrait être encore un peu plus chère. A titre de comparaison, une Citroën Ami se négocie à partir de 7 990€ dans sa version d’entrée de gamme à la présentation basique.

L’Italienne fait juste l’effort de démarrer sous les 10 000€, mais elle joue tout de même les élitistes. Les commandes débuteront le 21 novembre prochain en ligne et les premières livraisons arriveront en janvier 2024.