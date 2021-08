Opel dévoile la Rocks-e, une Citroën Ami rebadgée

La Citroën Ami a désormais une jumelle ! Comme cela se fait avec les utilitaires, elle a été dupliquée pour une autre marque de l'ex-groupe PSA, Opel. Chez la firme allemande, la française devient la Rocks-e.

Avec cet engin, Opel revient ainsi sur le segment des petites voitures, après avoir arrêté les Karl et Adam. La Rocks-e n'est toutefois pas une voiture "classique". C'est un quadricycle, qui peut être conduit chez nous à partir de 14 ans. Techniquement identique à l'Ami, la Rocks-e est dotée d'un petit moteur électrique de 6 kW. L'énergie vient d'une batterie de 5,5 kWh, qui donne une autonomie de 75 km. La recharge se fait en 3 heures sur une prise de courant classique.

Les designers Opel n'ont pas beaucoup travaillé ! Même en look, la Rocks-e est très proche de l'Ami. Parmi les changements les plus visibles, il y a les roues, avec un design inédit. Un oeil exercé remarquera l'habillage revu au niveau du logo, qui suggère le dessin de la nouvelle calandre d'Opel, nommée Vizor. Le principe économique de l'Ami est gardé : une pièce identique à l'avant et à l'arrière. Les stylistes ont surtout imaginé un habillage inédit avec des nuances de gris et du jaune, couleur signature de la firme. Des couleurs que l'on retrouve à bord de ce modèle de présentation.

Comme pour la française, il y a une porte qui s'ouvre dans chaque sens, afin d'avoir un élément identique des deux côtés. La Rocks-e peut recevoir deux personnes, dans un habitacle très dépouillé.