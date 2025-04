Branle-bas de combat pour la Fiat Grande Panda

Le développement de Fiat est l’un des plus gros chantiers au sein du groupe Stellantis. Le constructeur italien avait considérablement perdu de son importance, y compris au niveau de ses volumes de vente ces dernières années, et Fiat va totalement changer sa stratégie après avoir compté presque exclusivement sur sa « famille » 500 en Europe depuis plus d’une décennie.

En attendant l’arrivée de plusieurs modèles compacts, la Grande Panda marque le grand retour de Fiat sur le terrain des vraies citadines. Cousine de la Citroën C3, l’Italienne a déjà été essayée dans sa version électrique (actuellement fortement remisée en France) et va bientôt arriver en version essence à boîte automatique et hybridation légère.

La production ne suivrait pas

Et justement, les choses semblent un peu compliquées actuellement comme le rapportent les spécialistes d’Italpassion : alors que la voiture aurait engrangé plus de 15 000 commandes dès les premiers jours de sa commercialisation, la production ne serait pas assez bien organisée au sein de son usine serbe de Kragujevac.

Le rythme de production journalier serait actuellement de moins de 100 voitures, loin de l’objectif de 500 voitures fixé par Stellantis. Décision aurait donc été prise d’envoyer en urgence des ouvriers italiens sur le site pour augmenter le plus vite possible ce rythme de production, moyennant des conditions avantageuses (et temporaires) pour ces travailleurs détachés.

La Grande Panda Hybrid, un gros succès à venir ?

Outre la version électrique qui devient franchement intéressante grâce à sa remise, c’est surtout la Grande Panda Hybrid qui nous paraît la plus déterminante pour le succès potentiel du modèle : avec son bon niveau d’équipement, sa boîte automatique et son moteur électrifié de 100 chevaux à 18 900€, elle affiche sur le papier un rapport prix-prestations imbattable chez les citadines. On l’essaiera sur Caradisiac à la fin du mois de mai et ses premières livraisons doivent arriver avant l’été.

Pour Fiat, il faudra en tout cas éviter les retards de production qu’avait expérimentés la Citroën C3 lors de ses premières semaines à cause de problèmes sur son site de Tranava en Slovaquie (en grande partie à cause de soucis logiciels persistants).