La Fiat Grande Panda électrique met le paquet en remise

Le moins dernier, déjà, Fiat lançait une remise de 2 000€ sur le prix de sa nouvelle Grande Panda électrique. Mais le constructeur italien va encore plus loin ce mois-ci, portant la réduction sur sa citadine à 3 253€ via un « super bonus écologique », avec 2 000€ offerts à ceux qui n’ont pas le droit au bonus écologique de 4 000€ et 1 647€ de remise additionnelle.

De quoi faire tomber le prix catalogue de la voiture à 21 253€ et son prix d’achat final à 18 900€ quand on ajoute le bonus écologique pour tous de 2 000€ et la prime CertiNergy européenne de 353€. C’est le prix d’une Dacia Spring en finition Expression 65 alors que cette dernière offre des prestations bien moins bonnes !

La citadine électrique la moins chère du marché

A ce prix, la Fiat Grande Panda électrique fait beaucoup mieux que la Citroën ë-C3, puisque cette dernière démarre à 23 300€ (20 949€ après bonus et prime CertiNergy) actuellement avec un moins bon niveau d’équipement. La Renault 5 E-Tech, demandant au minimum 27 990€ avec des batteries plus petites, est elle aussi largement battue.

Elle a intérêt à se vendre !

N’oublions pas non plus l’offre très compétitive de la Grande Panda dans sa version Hybrid de 100 chevaux, facturée 18 900€ avec un rapport prix-prestations meilleur que celui de ses rivales (y compris chez Citroën). La nouvelle citadine italienne cherche vraiment à se vendre…

