Voitures neuves : les promotions d'avril 2025

Que ce soit chez Citroën, Peugeot, Toyota ou Suzuki, on note encore ce mois-ci des augmentations de prix (qui concernent quasiment toute la gamme dans le cas de la marque au lion). Sachant que les ventes de voitures neuves baissent depuis le début de l’année 2025 (et la seconde partie de l’année 2024) mais aussi qu’on note une forte baisse des commandes sur le premier trimestre de l’année, il y a pourtant de quoi pousser les marques à revoir leurs prétentions à la baisse.

C’est justement pour cela que ces mêmes constructeurs sont obligés de poursuivre leurs politiques de remises qui peuvent atteindre des montants conséquents (et intéressants) au sein d’un grand nombre de marques.

La bonne affaire du mois : Fiat Grande Panda électrique, Suzuki Swace, Nissan Qashqai

Ce mois-ci en plus des grosses remises sur le reste de la gamme électrique, c’est la nouvelle Fiat Grande Panda qui se fait remarquer avec une remise de 3 647€ (ou de 1 647€ pour ceux qui ont droit au « super bonus écologique » de 4 000€), permettant de faire descendre son prix de 14,6% et de la mettre à 19 253€ après bonus écologique, le tout avec un équipement meilleur que celui de sa cousine la Citroën ë-C3.

On note aussi un gros effort chez Suzuki pour le break hybride Swace (-17,7%), proposé à 27 750€, et le Nissan Qashqai qui a droit à une remise de près de 18%. Évoquons aussi les -25% sur le Skoda Enyaq électrique et les grosses réductions sur la gamme Volkswagen (particulièrement sur ses modèles électriques). Il reste aussi des Tesla Model Y pré-restylage à -4 000€ (et même -5 000€).