Nissan lance un Qashqai N-Style compétitif, mais en série limitée

Si tout le monde se souvient du Nissan Qashqai de première et de deuxième générations, le dernier opus est plutôt du genre discret. Depuis le début de l’année, il se place à la trentième meilleure vente en France (3 264 unités) lorsque le meilleur du segment, le Peugeot 3008 (6e) affiche plus de 12 000 ventes et le vieillissant Citroën C5 Aircross (23e) séduit plus de 4 000 clients.

Nissan réagit en lançant la série N-Style associée au moteur Mild Hybrid de 140 ch. Le SUV a droit à une peinture métallisée, des jantes de 19 pouces, des inserts gris satiné sur les boucliers, une couleur que l’on retrouve sur les rails de toit, ou encore des vitres arrière surteintées.

Ce n’est pas tout puisque ses occupants profitent d’un combiné d’instrumentation et d’un écran tactile de 13 pouces. Ce dernier intègre plus de 50 applications, dont Google Maps, les connectivités Apple CarPlay et Android Auto, ou encore la caméra 360°. Ce Qashqai complète son équipement avec l’ouverture et le démarrage sans clé.

Un prix qui s'approche du Dacia Duster...

Cette série N-Style du Qashqai est donc correctement équipée. Mais c’est surtout son prix que l’on retient : 26 900 €, soit 2 800 € de moins que l’entrée de gamme actuelle. À titre de comparaison, un Peugeot 3008 est facturé en entrée de gamme 39 500 €. En restant dans la gamme Peugeot, un 2008, se situant pourtant dans la catégorie inférieure, est également moins cher : à partir de 27 500 €. Le Nippon se paie même le luxe d’être moins cher qu’un Dacia Duster Hybrid 140 ch en finition Extreme, au prix de 28 300 €.

Mais pas pour tout le monde

En proposant son Qashqai à un tel prix, Nissan se donne les chances de le relancer. Seulement, cette série est limitée qu’à 500 exemplaires. Il serait dommage que le constructeur se prive d’une extension de cette offre.