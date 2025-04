Voitures neuves : les promotions d'avril 2025

Alfa Romeo

Il y a encore des remises ce mois-ci chez Alfa Romeo :

-5 000€ pour la berline Giulia proposée à partir de 45 600€ au lieu de 50 600€, soit 9,9% de réduction.

-6 500€ sur le Stelvio affiché à partir de 49 300€ au lieu de 55 800€, soit 11,64% de réduction.

800€ sur le Junior affiché à 28 700€ au lieu de 29 500€ (-2,71%).

-800€ sur le Junior Elletrica affiché à 37 700€ au lieu de 38 500€ (-2,07%).

-2 000€ sur le Tonale affiche à 40 500€ au lieu de 42 500€ (-4,7%).

BYD

BYD propose des remises sur ses modèles électriques mais aussi hybrides rechargeables.

-4 000€ sur la compacte Dolphin, affichée à 29 990€ au lieu de 33 990€ soit 11,76% de remise.

-2 000€ sur le SUV compact Atto3, affiché à 35 990€ au lieu de 37 990€ soit 2,6% de remise.

-3 000€ sur la berline Seal, affichée à 43 990€ au lieu de 46 990€ soit 6,38% de remise.

Citroën

Les remises changent peu ce mois-ci chez Citroën :

-1280€ de réduction sur la C4 berline (27 370€ au lieu de 28 650€), soit 4,46% de remise.

-290€ de réduction sur la C4X (29 510€ au lieu de 29 800€), soit 0,97% de remise.

-1 310€ de réduction sur la C5X (42 540€ au lieu de 43 850€), soit 2,98% de remise.

-4 220€ de réduction sur le C5 aircross (34 180€ au lieu de 38 400€), soit 10,98% de remise.

-1 470€ de réduction sur le Berlingo Taille M (35 380€ au lieu de 36 850€), soit 3,98% de remise.

-1 510€ de réduction sur le Berlingo Taille XL (36 340€ au lieu de 37 850€), soit 3,98% de remise.

-2 960€ de réduction sur le Jumpy Combi (36 090€ au lieu de 39 050€), soit 7,58% de remise.

-4 510€ de réduction sur le SpaceTourer Taille M (40 660€ au lieu de 45 170€), soit 9,98% de remise.

-Quelques remises intéressante sur les exemplaires disponible en stock, comme par exemple la nouvelle C4 à 26 070€ au lieu de 29 350€, soit -11,17%. La C3 thermique est également légèrement remisée (14 990€ au lieu de 15 750€).

Dacia

Comme les mois précédents, on trouve quelques remises n'exédant pas 1 000€ sur des exemplaires de Dacia disponibles en stock. Mais attention, il s'agit toujours de modèles de démonstration affichant parfois près de 10 000 kilomètres au compteur. Pas de vrais véhicules neufs, donc.

DS Automobiles

DS relance ses (petites) remises sur trois de ses quatre modèles :

-1 440€ sur la DS 3 affichée à partir de 34 710€ au lieu de 36 150€, soit une remise de 3,98%.

-2 020€ sur la DS 4 affichée à partir de 38 430€ au lieu de 40 450€, soit une remise de 4,99%.

- 2 050€ sur le DS 7 affiché à partir de 49 200€ au lieu de 51 250€, soit une remise de 4%.

Fiat

Il y a moins de remises chez Fiat ce mois-ci. Et on note aussi un super bonus écologique à 6 000€ pour tous sur les 500e et 600e électriques, au lieu de 8 000€ l'année dernière.

-La 600e électrique a droit à 13,92% de remise grâce au super bonus de 6000€ (sous la forme d'une remise de 4 000€ pour ceux qui ont droit normalement au bonus de 2 000€) et à une remise de 1 000€.

-La 600 Hybrid a droit à 1 000€ de remise, affichée à 24 200€ au lieu de 25 200€ (soit 3,96% de réduction).

-La 500 électrique a droit à 16,44% de remise grâce au super bonus de 6000€ (sous la forme d'une remise de 4 000€ pour ceux qui ont droit normalement au bonus de 2 000€) et à une remise de 1 000€.

-La nouvelle Grande Panda électrique a droit à 1 647€ de remise (23 253€ au lieu de 24 900€) mais aussi à une remise additonnelle de 2 000€ sur le bonus pour tous, ce qui la place à 21 253€ soit 14,64% de remise finale.

Ford

Chez Ford ce mois-ci, il y a des remises sous condition de reprise, qui varient un peu :

-3 500€ pour le Puma restylé (23 990€ au lieu de 27 490€), soit 12,7% de remise.

3 500€ pour le nouveau Puma ST (34 790€ au lieu de 38 290€), soit 9,14% de remise

-5 500€ pour la Focus (25 050€ au lieu de 30 550€), soit 18% de remise.

-5 500€ pour la Focus ST (34 700€ au lieu de 40 200€), soit 13,7% de remise.

-4 000€ pour l'Explorer électrique (39 900€ au lieu de 43 900€), soit 9,11% de remise.

-4 000€ pour le Capri électrique (42 400€ au lieu de 46 400€), soit 8,62% de remise.

-2 000€ sur le Tourneo Courrier (22 600€ au lieu de 24 600€) soit 8,13% de remise.

-2 500€ pour le Tourneo Connect (27 140€ au lieu de 29 640€), soit 8,43% de remise.

-20 000€ de remise sur le Bronco (56 500€ au lieu de 76 500€), soit 26,14% de remise.

-Et une remise de 8 000€ pour le Mustang Mach-E électrique (44 990€ au lieu de 52 990€ soit 15,09%). Mais Ford lui donne aussi une "prime à l'électrique de 4 000€", ce qui baisse son prix à 40 990€ soit 22,64% de remise. Dans sa version GT, le SUV électrique est remisé à 72 990€ au lieu de 81 990€ (-15,85%).

-De belles remises pouvant dépasser les 13% pour des exemplaires en stock de modèles comme le Puma ( -16,5%) ou 20,1% sur le Kuga. Ou encore 17,8% sur la Focus.

Honda

Ce mois-ci, il y a toujours une très belle remise chez Honda : 12 800€ sur le SUV électrique e:Ny1 affiché à 32 900€ au lieu de 45 700€, soit 28% de réduction.