La nouvelle Fiat Grande Panda devient la citadine électrique la moins chère du marché !

La nouvelle Grande Panda est un véhicule très important pour Fiat car elle doit permettre à la marque italienne de progresser en volumes. Chez nous en Europe, mais aussi dans d’autres marchés stratégiques comme ceux de l’Amérique centrale où elle espère aussi plaire avec son design plutôt audacieux et son intérieur spacieux.

Chez nous, le gros des ventes sera sans doute assuré par l’imminente déclinaison thermique à hybridation légère, bien aidée par un prix assez canon face aux autres citadines du marché avec ses 100 chevaux et sa boîte automatique. Elle bénéfice, dans cette version proposée à partir de 18 900€, d’un meilleur rapport prix-équipement que sa cousine la Citroën C3.

Une belle remise sur l’électrique

Et justement, elle essaie aussi de coiffer au poteau la Citroën C3 dans sa version électrique. Alors qu’elle s’affichait à 24 900€ en prix de base en finition « Red » (voir photo en haut de page), elle a désormais droit à une remise de 2 000€ qui la fait descendre à 22 900€ avant bonus, soit 20 900€ une fois les aides déduites (celles qui ne sont pas soumises à des conditions de faibles revenus). Démarrant à 23 300€, la Citroën ë-C3 You est ainsi battue d’autant plus que l’Italienne affiche à ce prix un meilleur niveau d’équipement (écran tactile central de 10,25 pouces et connectivité smartphone de série).

Les Dacia Spring et Leapmotor T03 restent moins chères

L’Italienne devient donc le modèle citadin le moins cher du marché (la Citroën ë-C3 est à 23 300€, la Renault 5 E-Tech à 27 990€ pour l’instant, la Peugeot E-208 à 27 500€ après remise…), mais les microcitadines du segment inférieur restent mieux placées : la Dacia Spring démarre à 16 900€ avec un modeste niveau d’équipement et la Leapmotor T03 s’affiche à 17 900€ avec une dotation meilleure que celle de la Roumaine.