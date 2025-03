Le prix des citadines des marques généralistes a augmenté dangereusement ces dernières années et dépasse désormais les 20 000€ dès qu’on ne veut pas se contenter de la finition de base et de la motorisation la moins puissante. Ces versions-là ont d’ailleurs tendance à disparaître du catalogue, les clients n’acceptant plus de se passer de la climatisation et de se satisfaire d’un niveau d’équipement minimal.

Ainsi, la Peugeot 208 ne peut plus être commandée avec le petit moteur essence de 75 chevaux et développe au moins 100 chevaux dans sa version de base (avec une boîte manuelle à six vitesses). Le prix de base de la citadine de la marque au lion est désormais de 21 150€ dans cette configuration de départ en finition Style !

Heureusement, Peugeot propose des remises systématiques sur le modèle pour garder un produit compétitif. Et ce mois-ci, elles augmentent : la 208 de base a droit à 2 340€ de réduction ce qui la met à 18 810€ en finition Style avec une présentation vraiment pas indigne (enjoliveurs de 16 pouces et pas d’optiques LED mais écran tactile central de 10 pouces compatible Apple Carplay & Android Auto sans fil). A titre de comparaison, la Renault Clio demande au minimum 19 600€ dans son entrée de gamme « Evolution » avec le moteur essence de 65 chevaux seulement (ou 20 700€ avec le moteur essence de 100 chevaux compatible GPL). Mais elle aussi propose de bonnes remises de plus de 2000€ sur certains exemplaires en stock. Notez au passage que la Peugeot E-208 électrique s'affiche actuellement à 27 500€ au lieu de 28 000€ en prix de base.

La Citroën C3 augmente ses prix

Chez Citroën, c’est tout l’inverse : la C3 d’entrée de gamme, proposée au lancement à 14 990€, augmente encore ses prix. En finition avec le moteur essence de 100 chevaux à boîte manuelle, elle coûte désormais 15 750€ (après être passé à 15 240€ le mois dernier). Elle conserve l’avantage au registre prix-prestations par rapport à la 208, avec un prix à 17 950€ en finition Plus donnant accès à un bon niveau d’équipement de série, mais l’écart de prix entre la citadine « semi-low cost » et les modèles généralistes se resserre de plus en plus.

