La nouvelle Dacia Spring face à l'ancienne (Comparatif vidéo)

Si la Dacia Spring n’a pas l’aura de certaines stars du marché de l’électrique, elle n’en est pas moins un maillon essentiel du grand bouleversement qui touche l’automobile depuis quelques années. Cette voiture a l’immense mérite de démocratiser l’accès à une technologie encore onéreuse, et les Français ne s’y sont pas trompés en la hissant au 14ème rang des immatriculations dans l’Hexagone l’an dernier, à quelques encablures de la star Tesla Model Y (37 000 exemplaires pour la première, près de 30 000 pour la seconde).

Le secret de la petite roumaine? Un excellent rapport prix-prestations, comme toujours chez Dacia, avec des tarifs qui, bonus de 4 000 € aidant, démarraient à 16 800 €. Mais ça, c’était avant. Avant que les pouvoirs publics ne rendent le système d'aides à l'achat plus sélectif, de façon à ce que l’argent du contribuable cesse de financer des voitures écolo fabriquées en Chine, ceci pour mieux promouvoir des modèles « made in Europe » au bilan carbone plus favorable, tant à la fabrication qu’à l’importation.

Sentant probablement venir le vent du boulet, considération à laquelle s’ajoutait la perspective d’une concurrence appelée à s’étoffer (Citroën ë-C3, tout ça…), Dacia a mitonné une évolution en profondeur pour sa citadine à piles. Trois ans après son lancement, celle-ci connaît les joies d’un profond restylage, lequel tient même de la métamorphose. A partir d’une base technique quasiment identique, nous avons en effet affaire à une voiture presque totalement inédite, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Et plutôt que de vous dévoiler ça à travers un texte interminable, nous vous invitons à découvrir ces innombrables changements en vidéo et en photo, en dressant les parallèles entre l’ancienne et la nouvelle.