Leasing social: c'est parti pour l'électrique à 100€ par mois (voire moins)

On en parlait depuis 2022. Le Président de la République Emmanuel Macron vient enfin de lancer officiellement la formule de location aidée, conçue pour aider les Français à rouler en voiture électrique neuve pour 100€ par mois ou moins sans apport. Le forfait s’appellera « mon leasing électrique » et sera d’abord limité à 25 000 personnes dans le pays sur l’année 2024, un chiffre très bas quand on sait que rien qu’à Marseille, pas moins de 300 000 véhicules doivent théoriquement se retrouver interdits de circulation à partir de septembre 2024 en raison du durcissement des conditions d’accès à la ZFE.

Les conditions pour bénéficier de cette location aidée seront très restrictives dans un premier temps : « votre foyer fiscal doit disposer d’un revenu fiscal de référence par part inférieur à 15 400 euros, vous devez habiter à plus de 15 kilomètres de votre lieu de travail et utiliser votre voiture personnelle pour vous y rendre. Si vous êtes salarié, votre employeur doit vous fournir une attestation justifiant de la distance. Si vous n'êtes pas salarié vous devez fournir une attestation sur l'honneur ainsi qu'une preuve de l’affiliation à un régime de sécurité sociale pour l’année en cours. Vous devez aussi effectuer plus de 8 000 kilomètres par an en voiture dans le cadre de votre activité professionnelle. » Il s'agira d'un forfait sur trois ans « avec ou sans option d'achat à la fin ».

Des citadines mais aussi des voitures familiales

D’après une infographie publiée sur le site du ministère de l’écologie, la location aidée ne se limitera pas aux toutes petites citadines. On trouve aussi des modèles plus familiaux (et chers) comme la Citroën ë-C4, le Peugeot e-2008, l’Opel Mokka Electric et la Renault Mégane E-Tech. Mais d’après le texte publié sur le site, ces véhicules familiaux devraient être un peu plus chers à louer : « Les loyers sont en général de 100 € ou moins, mais peuvent aller jusqu’à 150€ pour les modèles familiaux », est-il écrit. La plateforme mon-leasing-electrique.gouv.fr sera lancée à partir du 1er janvier 2024 et il est déjà possible de vérifier son éligibilité en ligne.

Stellantis vient de commenter cette location aidée en précisant que la Citroën ë-C3 ne coûtera que 54€ par mois dans sa version de base. La ë-C4 coûtera elle 129€ par mois alors que la Fiat 500e démarrera à 89€ par mois. La Corsa Electric coûtera 91€ par mois, le Mokka Electric 119€ par mois, la Peugeot e-208 99€ par mois et le E-2009 149€ par mois. Le Jeep Avenger coûtera lui aussi 149€ par mois. Dans le cas de la ë-C3, c'est vraiment très intéressant car une Fiat Topolino sans permis coûte plus cher (59€ par mois) !