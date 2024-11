Bonus 2025: à la baisse, mais une marge de tolérance temporelle s'appliquera

Malgré l’ampleur des déficits publics, le gouvernement maintient le bonus en 2025 de façon à "rappeler son engagement en faveur de l’électrification" et à "soutenir l’engagement des constructeurs", ainsi que le ministère de l'industrie l’a rappelé lors d’un point presse organisé en début d’après-midi.

Ce sont donc encore 700 millions d’euros qui seront alloués au verdissement du parc automobile l’an prochain (soit environ la moitié de ce qui avait été dépensé cette année), mais le barème du bonus réservé à l’acquisition de voiture électrique sera revu à la baisse pour les particuliers. Le montant maximal de 4 000 € sera ainsi réservé aux ménages les plus modestes, c’est-à-dire ceux présentant un revenu fiscal par part (RFPP) inférieur à 16 300 €. Le bonus sera réduit à 3 000 € si le RFPP est compris entre 16 300 et 26 200 €, et à 2 000 € au-delà, alors même que ce sont les plus hauts revenus qui assurent l'essentiel des ventes de voitures électriques. Ne seront concernées bien sûr que les voitures produites en Europe, comme c’est déjà le cas, et les pouvoirs publics espèrent ainsi contribuer au financement de 200 000 véhicules l'an prochain.

La prime au retrofit est conservée avec une enveloppe spécifique d’une dizaine de millions, et les soutiens aux utilitaires légers sont pérennisés : les constructeurs français en sont spécialistes, il serait regrettable de les pénaliser sur ce point. Enfin, le dispositif de leasing social sera maintenu. Celui-ci ne sera toutefois pas proposé avant le deuxième semestre, avec un financement spécifique dont le paramétrage reste à préciser.

Ce nouveau bonus entrera en vigueur dès parution du décret dans les prochains jours, mais le ministère précise qu’une tolérance s’appliquera pour les véhicules commandés jusqu’à la date de publication dudit décret et livrés avant la mi-février 2025, un peu comme cela avait été le cas l’an dernier.