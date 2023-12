La Renault Twingo à 40€ par mois en leasing social électrique, qui dit mieux ?

Depuis les précisions du gouvernement français au sujet du fameux leasing social de voitures électriques neuves prévu pour les ménages aux revenus les plus modestes, les constructeurs automobiles dévoilent le prix des mensualités pour leurs modèles compatibles avec ce forfait (valable rappelons-le sur trois ans pour 12 000 km par ans sous conditions de faibles revenus).

Hier, c’est la formule de la Citroën ë-C3 disponible à partir de 54€ par mois sans apport (ou 70€ avec assurance décès et perte d’emploi) qui impressionnant. Mais Renault surenchérit : outre la « grosse » Mégane E-Tech à 150€ par mois, la marque au losange propose surtout sa Twingo E-Tech à zéro émission. Le prix des mensualités pour le modèle de base ? 40€ par mois ! C’est nettement plus avantageux que le forfait normal disponible pour tous, proposé à 100€ par mois avec 3 500€ d’apport (ou 1 000€ en cas de voiture à faire reprendre).

6 mois de charge offerts

En plus de l’entretien, Renault offre aussi six mois de charge pour tout contrat de location dans le cadre de ce leasing social. Pour les Français qui remplissent toutes les conditions d’accès à la formule, il y a vraiment de quoi convaincre d’utiliser une voiture électrique dans la vie de tous les jours. Pour rappel, la Twingo E-Tech revendique une autonomie maximale de seulement 190 km en utilisation WLTP en raison de ses petites batteries de 22 kWh de capacité brute. Elle coûte pourtant 25 250€ en prix comptant, c’est-à-dire plus cher que la Citroën ë-C3 vendue elle à partir de 23 300€.