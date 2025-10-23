La difficile carrière de la nouvelle Lancia Ypsilon

Aux commandes du groupe Stellantis, Carlos Tavares n’avait pas voulu tuer Lancia. L’ancien patron a même décidé d’acter une véritable renaissance de la marque, commercialisant depuis l’année dernière une cousine « stylée » de la Peugeot 208 en attendant l’arrivée d’une familiale (la Gamma) en 2026 et d’une compacte (la Delta) en 2028.

Comme on pouvait s’y attendre et alors que le réseau européen de Lancia doit toujours s’étoffer, le démarrage commercial de l’Ypsilon est difficile. Elle coûte beaucoup plus cher que l’ancienne Ypsilon, figurant parmi les meilleures ventes d’Italie jusqu’à l’année dernière, et se vend nettement moins : comme le rapportent les spécialistes d’Italpassion, seulement 712 Ypsilon ont été écoulées en Italie sur le dernier mois de septembre 2025. Sur les neuf premiers mois de l’année, elle s’y est vendue à 7 325 exemplaires.

En dehors de l’Italie, elle reste très rare

Et c’est encore pire dans les autres marchés : en France, par exemple, elle a été distribuée à 61 unités en septembre et à 571 exemplaires sur les neuf premiers mois. Les chiffres sont aussi très bas dans les autres pays du Vieux Continent et, toujours d’après Italpassion, le modèle s’est vendu à 8 623 exemplaires au cumul depuis le début de l’année en Europe. Elle est partie pour atteindre environ 10 000 exemplaires sur l’année complète.

Bientôt une Ypsilon moins chère ?

D’après les journalistes italiens de Motor1, Lancia planche sur une version à boîte manuelle de cette Ypsilon. Avec le moteur essence turbo de 100 chevaux sans hybridation et cette transmission manuelle, son prix baisserait par rapport à la variante à hybridation légère et boîte automatique actuelle et cela pourrait l’aider à mieux se vendre, surtout en Italie où l’ancienne était très appréciée pour son prix bas.