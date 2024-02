Lancia commercialisera une Lancia Delta électrique en 2028 !

Alors que les secrets de la nouvelle Lancia Ypsilon vont être dévoilés, la marque italienne prépare déjà d’autres modèles. Afin d’assurer son avenir, le constructeur prévoit la création d’une petite gamme de modèles. Les nouvelles ambitions de Lancia vont de pair avec son appartenance au grand groupe Stellantis qui devrait lui permettre de redorer son blason en lui octroyant la possibilité de se servir de nombreux éléments mécaniques et technologiques que les marques du groupe mettent en commun.

Ainsi la nouvelle Lancia Ypsilon doit beaucoup à la Peugeot E-208 dont elle partage de nombreux d’éléments. Ce sera aussi le cas pour les futurs modèles de la marque italienne. De nouveaux modèles viendront aux côtés de la nouvelle petite Ypsilon afin de relancer la marque et de lui offrir un avenir radieux (ces dernières années, Lancia se contentait de son marché national avec l’Ypsilon née en 2011). Deux autres modèles sont d’ores et déjà au programme, un crossover qui devrait se nommer Gamma (le nom d'une berline datant de 1977) et qui arrivera en 2026 et une berline compacte qui reprendra le nom de Lancia Delta et sera lancée en 2028.

Si la petite Ypsilon est électrique, mais dispose aussi d’une offre à moteur thermique micro-hybride, le crossover Gamma ne devrait être qu’électrique tout comme la Lancia Delta. Pour Lancia, cette gamme de trois modèles devrait donner à la marque, qui fêtera son cent-vingt-deuxième anniversaire en 2028, la possibilité de couvrir 50 % du marché européen. D’un format de 4,40 m environ, la future Lancia Delta devrait disposer d’une plateforme STLA Medium de deuxième génération, avec une connectivité améliorée et une Interface Homme Machine (IHM) très évoluée. Il y aura aussi une meilleure gestion des batteries afin de maximiser l’autonomie et de réduire le plus possible les temps de charge.

La future Lancia Delta électrique devrait disposer d’une large gamme de motorisations électriques. Avec des couples moteur/batterie capables de disposer d’une grande autonomie (de 500 à 700 km), mais aussi avec des motorisations sportives. Différentes versions de la Lancia Delta ayant permis au constructeur Lancia de remporter six titres de Champion du monde des rallyes (de 1987 à 1992), autant dire que Lancia devrait capitaliser sur le côté sportif de sa nouvelle auto en la gratifiant d’au moins une version quatre roues motrices (deux moteurs, un sur chaque essieu) à la puissance et aux performances exceptionnelles. Il n’y a donc plus qu’à patienter jusqu’en 2028 pour en savoir plus.

La future Lancia Delta électrique en dix points

Berline compacte

Cinq portes, cinq places

Arrivée prévue en 2028 (présentation et commercialisation)

Quatrième génération de Lancia Delta (1982, 1993, 2008)

Longueur : 4,40 m

Base technique : STLA Medium de deuxième génération

Architecture logicielle évoluée avec connectivité améliorée

Large gamme de motorisations 100 % électriques

Version sportive à transmission intégrale (deux électromoteurs)

Tarif : à partir de 55 000 €*

*Estimation