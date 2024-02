La nouvelle Lancia Ypsilon (2024) se montre enfin à son avantage

On a déjà quasiment tout vu de la nouvelle Lancia Ypsilon grâce à une succession incroyable de fuites en tous genres, où le design de la citadine italienne a été exposé d’une manière très peu avantageuse. L’occasion, pour les détracteurs des productions du groupe Stellantis, de taper généreusement sur la pauvre petite auto qui doit incarner le renouveau de Lancia tout entier. Pas facile, son début de carrière !

Depuis quelques jours, tout de même, Lancia continue sa stratégie de communication comme si de rien n’était et dévoile des images au compte-goutte. La bonne nouvelle, c’est que ces images laissent apparaître une auto plus séduisante que dans les mauvais clichés de ces derniers mois. Son design très personnel ne plaira sans doute pas à tout le monde mais que ce soit de trois quarts arrière ou de face, l’auto présente des traits intrigants et paraît même un peu « précieuse » sous certains aspects.

L’intérieur se dévoile entièrement

Cette Ypsilon dévoile aussi son habitacle en entier pour la première fois. On l’avait déjà entraperçu lors des précédentes fuites mais là encore, le rendu est bien meilleur dans ces images officielles. La console centrale possède une étrange plateforme circulaire dans sa partie basse et l’ensemble paraît assez dépouillé. Mais cet intérieur n’a rien d’indigne quand on le compare à celui de la dernière Mini électrique.

Électrique ou thermique à hybridation légère

Rappelons que cette nouvelle Lancia Ypsilon possèdera un groupe motopropulseur entièrement électrique proche de celui des Peugeot e-208 et autres Opel Corsa Electric, mais aussi un moteur thermique essence à hybridation légère. Elle sera officiellement dévoilée dans quelques jours et s’attaquera aux rares citadines premium du marché : la Mini et l’Audi A1 en fin de carrière.