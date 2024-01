La Lancia Ypsilon (2024), concurrente crédible de la Mini ?

Vous le savez, Lancia prépare son grand retour sur la scène internationale. Alors qu’elle ne se limitait plus qu’au marché italien depuis la fin de la précédente décennie, où elle y commercialise toujours la très vieillissante Ypsilon dont le succès persiste, la marque n’a pas été sacrifiée par Carlos Tavares au moment de la formation du groupe Stellantis. Lancia va devoir observer un positionnement plus haut de gamme que celui de Fiat, mais sans cannibaliser les ventes d’Alfa Romeo et de Maserati déjà présents sur les segments « premium » et luxueux.

Outre une grande familiale attendue pour 2026 et une compacte programmée pour 2028, cette renaissance de Lancia se concrétisera dans quelques jours par la présentation officielle de la toute nouvelle Ypsilon, une citadine équipée à la fois d’une motorisation électrique et d’un groupe motopropulseur essence à hybridation légère pour ceux qui ne se sentent pas encore prêts à passer au « zéro émission ». Mais alors que Lancia avait prévu une campagne de communication finement orchestrée pour entretenir le suspense jusqu’au moment final de sa révélation, d’innombrables fuites ont saboté cette stratégie depuis quelques mois. Jusqu’au vol spectaculaire d’un prototype, repêché dans un canal de Montbéliard il y a quelques semaines, qui a permis d’observer dans le détail les traits de l’auto. Et elle n’était pas vraiment mise en valeur dans les clichés pris à cette occasion…

Une vraie concurrente pour la Mini ?

Vous, les lecteurs de Caradisiac, avez d’ailleurs été assez durs pour certains avec cette malheureuse Ypsilon vraiment pas aidée par le sort. La nouvelle cousine italienne des Peugeot 208 et autres Opel Corsa est-elle vouée à l’échec à cause d’un design raté et d’une philosophie de conception trop timide, basée avant tout sur les économies d’échelles en reprenant des éléments techniques déjà bien connus depuis des années sur les petites autos de Stellantis et existants déjà à l’époque de PSA ?

Pas forcément. Sur le plan du style, déjà, les nouvelles fuites apparues sur internet ces jours derniers (avec des photos prises sur le lieu d’un tournage qui devait rester « secret ») montrent une auto au physique déjà nettement plus avenant que celui des précédentes images. La face avant y paraît toujours déroutante, mais on est loin de la simple Opel Corsa rebadgée et on constate de vrais efforts pour lui donner une personnalité propre en intégrant quelques détails retro (comme la poupe évoquant la légendaire Stratos).

Sous cette carrosserie, ensuite, le groupe motopropulseur électrique déjà utilisé par les Peugeot e-208 et autres Opel Corsa, avec un moteur de 156 chevaux et des batteries de 51 kWh de capacité brute, ne paraîtrait pas inadapté aux besoins d’une citadine. Pas plus que le bloc essence 1,2 litre à micro-hybridation dans sa version à 100 ou 136 chevaux, fort heureusement retravaillé après les scandales ayant ébranlé Peugeot et les autres marques de PSA autour de la fiabilité du bloc Puretech vendu au milieu des années 2010.

Alors que la catégorie des citadines « premium » ne compte toujours que les Mini et autres Fiat 500 actuellement, la stratégie et l’approche de Lancia pour cette nouvelle Ypsilon permettront-elles à la marque italienne de se faire une place face à ces références indéboulonnables ? Attendons la présentation officielle prévue pour le salon de Genève 2024 pour essayer de mieux jauger le potentiel de la nouvelle arrivante, mais aussi les premiers essais qui auront lieu quelques semaines plus tard. Rappelons aussi qu’Alfa Romeo prépare de son côté un petit crossover urbain (le Milano) dont les dessous seront très proches de cette Ypsilon (et du récent Fiat 600). Les divisions italiennes du groupe Stellantis ont peut-être un bon coup à jouer sur le terrain des autos citadines branchées au sens propre et au figuré.