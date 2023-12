Le sort s'acharne sur la future Lancia Ypsilon

Si Lancia voulait garder du suspense sur le design de la citadine marquant son renouveau, c’est vraisemblablement raté. Il y a quelques jours, nous avions la surprise de découvrir un exemplaire non camouflé de la future Ypsilon repêché d’un canal dans le Doubs après un vol rocambolesque. Quelques heures plus tard, nous vous montrions une image exclusive de l’auto dans des conditions plus avantageuses. Et alors que la marque italienne essaie tant bien que mal de poursuivre sa stratégie de « teasing » comme prévu en révélant de nouveaux détails régulièrement, voilà une nouvelle fuite montrant l’auto dans sa globalité sans maquillage.

Publiées sur le forum de Worldscoop, les images sont intéressantes car elles montrent la poupe en entier. La voiture possède des feux ronds et une ligne de coffre très verticale, probablement inspirée de la Stratos (en forçant un peu). Notez également la finition bicolore, qui se retrouve à l’avant avec une calandre vraiment déroutante. Les optiques déportées dans les coins en bas rappellent un peu les codes de certaines Citroën !

Électrique et thermique

Rappelons que cette nouvelle Lancia Ypsilon sera dévoilée en février 2024 et s’exposera au salon de Genève. Elle disposera d’une version 100% électrique probablement très proche de la Peugeot e-208 actuelle, mais aussi d’une déclinaison thermique avec un bloc à hybridation légère. Rendez-vous à la prochaine fuite ?