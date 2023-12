Qui a volé la prochaine Lancia Ypsilon et saboté sa campagne de communication ?

L’image faisait le tour d’internet la semaine dernière. Mardi 12 décembre 2023, une voiture était repêchée dans un canal de la ville de Montbéliard dans le Doubs. Le journaliste de l’Est républicain Lionel Vadam était là pour photographier la scène, qui a tout de suite pris une tournure différente lorsqu’on a réalisé qu’il s’agissait d’un prototype de la future Lancia Ypsilon. Oui, on parle bien de la toute nouvelle citadine italienne dont la présentation officielle aura lieu en février 2024, marquant le grand retour à l’international de la marque.

Compte tenu des précautions prises généralement par les constructeurs pour masquer le design de leurs futurs modèles et organiser leur présentation officielle, les dirigeants de Lancia ont dû s’étrangler en voyant cette nouvelle Ypsilon sans aucun camouflage alors qu’elle était repêchée comme un vieux tas de ferraille. Que s’est-il passé pour en arriver là ? D’après les journalistes de l’Est républicain, l’auto avait été volée il y a plus d’un mois. Elle avait été placée dans la remorque d’un camion en vue de son transport à l’usine Opel de Saragosse en Espagne, où le modèle doit être produit à partir de l’année prochaine. Le chauffeur du poids lourd s’est arrêté dans un hôtel de Montbéliard pendant son trajet et en revenant à son camion, il a découvert que le chargement avait été forcé et que l’Ypsilon n’était plus dedans.

Un roulage « exclusif »

Le voleur de la voiture aurait ainsi utilisé cette Lancia Ypsilon, sans qu’on sache s’il ignorait qu’il s’agissait d’un prototype secret. C’est vraisemblablement ce voleur qui a ensuite jeté la voiture dans un canal de la ville de Montbéliard, pour une raison inconnue. Il aura eu l’exclusivité sur l’essai de la voiture mais il risque de la payer très cher si les forces de l’ordre le retrouvent. Les adeptes de la théorie du complot y verront peut-être une tentative d’espionnage industriel organisée par une marque concurrente mais compte tenu du déroulé des évènements, cela paraîtrait quand même un peu décousu. Lancia a publié depuis une image « teaser » de la voiture plus à son avantage et Caradisiac a obtenu une autre image la montrant sans camouflage dans une version moins mouillée. Mais voilà vraiment une drôle d’affaire…