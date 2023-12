Voici la nouvelle Lancia Ypsilon dans sa version de série !

Après s’être jetée dans le bain malgré elle, la Lancia Ypsilon telle qu’elle sera présentée de façon officielle s’offre à vous. Il s’agit bien là de sa version définitive, au détail près.

C’est justement dans les détails que cette Lancia se démarque. On note tout d’abord que sur la partie avant les optiques sont détachées de la calandre. Cette dernière arbore un élément noir brillant et une signature lumineuse caractéristique vue sur le concept Pu+Ra HPE.

De profil, Lancia a pris soin de dissimuler la poignée de porte arrière dans le montant. Un montant recouvert d’un élément noir sur lequel est apposé le logo de la marque. Sur cette vue, il s'agit des éléments les plus distinctifs de l'auto. À noter que l’aileron de coffre est plutôt « généreux » tandis que les feux arrière prennent du relief.

Si la ligne apparaît fluide et élancée, la filiation avec ses cousines techniques Peugeot 208 et Opel Corsa est évidente. Le long porte à faux avant, la découpe de capot, l’inclinaison du pare-brise, la chute du pavillon ou encore la forme de la trappe sont identiques. Lancia va même jusqu’à reprendre les passages de roues noirs de la Peugeot. Les ressemblances sont multiples, mais il aurait trop coûteux de faire évoluer les proportions de sa citadine. L’intérieur devrait se distinguer davantage avec notamment un traitement plus luxueux.

Le retour de Lancia

Sans surprise, elle utilisera les groupes motopropulseurs du groupe Stellantis. Le bloc à essence PureTech sera de la partie, tout comme le moteur électrique. Cette dernière proposition devrait être la dernière déclinaison connue, à savoir l’électromoteur de 156 ch associé à la batterie d’une capacité de 51 kWh.

Cette Ypsilon marquera le retour de la marque Lancia. La gamme s’enrichira d’une version HP en 2025, puis d’une grande berline Gamma en 2026 et de la Delta en 2028. Ces deux derniers modèles seront uniquement à propulsion électrique.