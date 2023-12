Désormais, voici l'avant de la Lancia Ypsilon

Sa révélation officielle est prévue en février prochain, mais l’événement aura moins de saveur. La future citadine de Lancia, qui marque le retour de la marque, a été repêchée ce matin après avoir été dérobée. Une mésaventure dont le constructeur se serait bien passée. De plus, Lancia a subi une double peine puisque l’exemplaire en question était totalement dépourvu de camouflage. Grâce aux photos prises sur place, on distingue nettement ses lignes, surtout de profil.

Il manquait la partie avant, mais c’est presque chose faite. La marque a décidé (dans l’urgence ?) de communiquer un second teaser de sa citadine en mettant en avant plusieurs éléments. Comme déjà aperçu sur les images publiées ce matin, l’Ypsilon multipliera les sources lumineuses. Ainsi, on distingue très nettement le lettrage « Lancia » sur le capot, juste au-dessus de la signature lumineuse intégrée dans la calandre. Quant aux projecteurs, ils sont relégués aux extrémités et à un étage en dessous, un peu à la manière d’une Citroën C3. En revanche, la partie basse du bouclier n’est pas encore visible.

Cette signature lumineuse, vue sur le concept Pu+Ra HPE, se retrouvera sur tous les futurs modèles de la marque. Lancia indique que le lettrage est réalisé dans un acier inoxydable satiné tandis que la calandre est sur un fond noir brillant.

Edition limitée Cassina

Lors de la présentation officielle, la marque mettra en avant une édition limitée à 1 906 exemplaires nommée Cassina, à propulsion électrique. Elle reprendra les éléments de ses cousines du groupe Stellantis à savoir une batterie de 51 kWh de capacité et un moteur de 156 ch.