Lancia Ypsilon (2024) : Première image de détail de la future citadine électrique

Plus que quelques mois à attendre avant de découvrir enfin une vraie nouveauté chez Lancia. Depuis son intégration au groupe Stellantis et même si elle ne commercialise actuellement que la très vieillissante Ypsilon lancée en 2011 et uniquement en Italie, la marque transalpine doit faire son grand retour à l’international à partir de l’année prochaine avec un plan produit de trois modèles.

C’est la toute nouvelle Ypsilon qui ouvrira le bal à l’occasion du salon de Genève 2024, où sera dévoilée son édition de lancement « Edizione limitata Cassina ». Confectionnée comme le concept-car Pu+Ra HPE avec la maison de mobilier italienne Cassina, elle se limitera à 1906 exemplaires et bénéficiera d’un intérieur aux détails spécifiques pour marquer la collaboration entre les deux entreprises. L’image en haut de cet article montre un élément de l’intérieur de la voiture comme c’est précisé dans le communiqué : « la première image de la Nouvelle Lancia Ypsilon dévoilée aujourd'hui met en valeur le "tavolino" (table), symbole du "comme à la maison" à bord d'une Lancia portant la signature Cassina ».

Une citadine disponible en électrique et en thermique

La Lancia Ypsilon de l’année prochaine sera présentée dans sa version électrique mais proposera, comme les récents Fiat 600e et autres Jeep Avenger (mais aussi la future Fiat Panda), une déclinaison thermique. Elle sera suivie en 2026 d’un grand modèle luxueux électrique et, en 2028, d’une compacte électrique remplaçante spirituelle de la Delta.