Officiel: Lancia reviendra en France en 2024

Allez hop, direction l’ambassade d’Italie ! C’est à ce sublime hôtel particulier du XVIIIème siècle, niché rue de Varenne dans le VIIème arrondissement parisien, que Lancia a convoqué la presse ce jeudi matin pour donner plus d’infos sur les modalités de son retour en France, programmé au deuxième semestre 2024.

Pourquoi un tel mouvement, huit ans après avoir choisi de se replier sur le seul marché italien ? Tout simplement parce que les dirigeants du groupe Stellantis ont jugé qu’il y avait un espace pour cette marque mythique, qui a désormais pour objectif de devenir un acteur respecté du premium.

A ce propos, on se gardera ici de gloser sur les errances de la marque dans un passé récent, même s’il est indéniable Lancia s’était un peu perdu avec des produits souvent sans âme et à la fiabilité aléatoire. L’important est de regarder devant soi, avec de nouveaux produits, un nouveau réseau, et une nouvelle image de marque.

L'offre de relance comportera un modèle, une citadine d’un peu plus de 4 mètres de long et qui reprendra l’appellation Ypsilon. On ignore encore à peu près tout à son sujet, si ce n’est qu’elle sera animée par des motorisations électriques et mild hybrid, qu’elle n’aura rien à voir avec un SUV (bonne nouvelle!), et que son habitacle se caractérisera par des matériaux choisis et un style empruntant aussi bien aux univers de l’automobile que du design au sens le plus large.

C’est encore assez flou, convenons-en, mais Lancia promet d’en dire plus en début d’année prochaine, quand la voiture sera entièrement dévoilée.

Les autres lancements auront ensuite lieu tous les deux ans, exclusivement en motorisation électrique. Une grande berline Gamma arrivera ainsi en 2026, suivie en 2028 d’une Delta, fameuse appellation s’il en est.

« On garde les noms historiques, car ils parlent encore à l’imaginaire des clients », assure un représentant de Lancia, qui précise aussi que la société renoue également avec les clubs d’amateurs de Lancia anciennes.

Trois modèles en 4 ans, donc, pour une marque appelée à se déployer dans 70 points de vente répartis dans 6 pays d’Europe en plus de l'Italie. Outre la France, Lancia sera disponible en Allemagne, Belgique, Hollande, Espagne, ainsi qu’au Portugal.

Joël Verany, responsable pour la France des constructeurs premium du groupe Stellantis (DS, Alfa, Lancia) précise que l’Hexagone disposera de 25 points de distribution à la fin 2025, à quoi s’ajoutera un maillage de 80 établissements assurant le service après-vente.

« On veut dès le départ offrir un service complet, et on doit s’appuyer sur des investisseurs (concessionnaires) très motivés. C’est un lancement de marque », martèle le dirigeant. « Les points de vente seront conçus dans l’esprit d’une boutique, et très qualitatifs. »

Trois questions à Joel Verany, directeur de Lancia France et du pôle Premium Stellantis France

« La qualité, c’est notre crédibilité. »

Quel est le plus grand défi quand on relance Lancia en France ? Il y a une attente très forte de la part des passionnés de la marque, et il faut être à la hauteur. Et aujourd’hui on sait qu’on l’est, grâce à un plan produit extrêmement sérieux, un design fort comme vous pouvez le découvrir sur le concept Pu+Ra HPE présenté aujourd’hui dans la cour de l’ambassade. On a aussi un plan de retour sérieux, crédible, qui correspond aux besoins du marché. On est confiants, mais c’est un gros challenge. Comment dirige-t-on trois marques ambitieuses, avec les rivalités potentielles que cela implique? Les marques sont complémentaires. Chacune apporte une valeur pour ses clients. Alfa Romeo, c’est la sportivité italienne. DS, c’est le savoir-faire français du luxe, le voyage et la sophistication. Et Lancia, c’est l’élégance italienne avec des lignes pures, contemporaines, et des technologies nouvelles. Chaque marque a sa valeur ajoutée et son ADN bien propre. Vous partez de très loin avec Lancia ? Aujourd‘hui, le parc roulant Lancia en France n’est bien sûr pas à l’image de ce que nous allons lancer. Mais on va se servir du côté iconique de la marque, pour dire ce qu’on propose sur cette base. Il y a notamment le chic, le confort, et le bien-être à l’intérieur qui font que l’on se sent comme chez soi à bord de ces voitures. Dans le même temps, on mettra l’accent sur la qualité des voitures. La qualité, c’est notre crédibilité.