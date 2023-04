On connaît le nom du futur haut de gamme électrique de Lancia

Lancia vient de dévoiler son concept-car Pu+Ra HPE dans le cadre de la Fashion Week de Milan. C’est à cette occasion que le patron de la marque de Stellantis, Luca Napolitano, s’est risqué à quelques confidences intéressantes au sujet de l’avenir de Lancia. Il a en effet déclaré aux journalistes italiens de Quattroruote que le futur modèle haut de gamme s’appellera « Gamma ».

On parle ici de la seconde nouveauté attendue après celle de 2024, la petite citadine Ypsilon. Contrairement à cette dernière proposée à la fois avec une mécanique thermique et électrique, la Gamma de 2026 n’existera qu’en version 100% électrique et se positionnera comme un modèle haut de gamme. Elle reprendra le nom d’un modèle commercialisé entre 1975 et 1984, vendu à la fois en version coupé et en déclinaison à cinq portes (photo ci-dessus).

Une familiale électrique à cinq portes

Toujours d’après Luca Napolitano, cette future Gamma s’inspirera plus précisément de la Gamma à cinq portes. Elle sera « élégante et innovante » et ne versera pas dans les codes du crossover si souvent utilisés ces derniers temps dans le marché automobile. Elle reposera sur la plateforme STLA Medium de Stellantis, avec une autonomie maximale de 700 kilomètres et des puissances maximales approchant les 500 chevaux. Rappelons qu’en 2028, Lancia doit aussi lancer une nouvelle compacte électrique (qui s’appellera sans doute Delta).