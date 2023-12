La future Lancia Ypsilon tombe à l'eau

Voilà sans doute un scoop dont se serait bien passé Lancia.

Ce mardi 12 décembre, en tout début de matinée, les pompiers sont intervenus à Montbéliard pour sortir un véhicule blanc tombé dans un canal, rue du Port. Après de vaines recherches d’éventuelles victimes, dans le véhicule et autour de celui-ci, il a été extrait de l’eau grâce à une grue. Selon notre confrère de l’Est Républicain, qui a relayé l’information, et publié les images de Lionel Vadam, le véhicule aurait été volé avant de finir sa course dans le canal, pour une raison encore inconnue. Une enquête est d’ailleurs en cours pour tenter de déterminer les circonstances de cette mésaventure.

L’affaire aurait pu passer inaperçue si un détail n’avait pas éveillé l’œil de quelques observateurs avertis de notre rédaction : le véhicule en question n’est autre que la future Lancia Ypsilon, et dans une version qui semble particulièrement aboutie.

Contacté, le constructeur turinois Lancia n’a pas souhaité faire plus de commentaires sur cette affaire, avouant ignorer également comment la voiture avait pu se retrouver en si fâcheuse posture, et confirmant tout de même au passage l’identité du véhicule ainsi que sa présentation prévue en février prochain.

Une drôle de mésaventure pour Lancia et le groupe Stellantis, qui misaient sans doute sur un autre début de carrière pour leur citadine électrique.