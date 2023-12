L'étrange console de la Lancia Ypsilon

On commence à bien connaître la future Lancia Ypsilon, surtout depuis son immersion dans l’eau sans aucun camouflage à la suite d’un vol étrange quelque part dans le Doubs. Mais alors que le design de la citadine italienne ne garde quasiment plus aucun mystère, les communicants de la marque continuent d’entretenir l’actualité avec une image montrant un détail de son intérieur.

Qu’est-ce donc que ce gros disque lumineux situé en bas de la console centrale de la voiture ? Le communiqué officiel ne tarit pas d’éloges au sujet de cet objet : « La nouvelle Lancia Ypsilon sera le premier modèle équipé de la technologie S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation), une technologie intuitive et sans effort dans le plus pur style Lancia pour faciliter la vie à bord. S.A.L.A permet au conducteur et au passager d'adapter les fonctions audio, de climatisation et d'éclairage simplement avec la voix ou en appuyant sur un bouton », est-il expliqué. En gros, on parle des systèmes d’info-divertissement de la voiture (avec notamment une commande vocale).

« L'innovant système S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation), le nom choisi pour l'infodivertissement des futurs modèles Lancia, a pour but de simplifier l'expérience numérique des clients Lancia, en les faisant se sentir chez eux où qu'ils aillent. », précise le communiqué comme si ce système allait révolutionner l’expérience de conduite des clients.

Une vraie Lancia ?

Rappelons que cette nouvelle Lancia Ypsilon reprendra l’architecture mécanique des citadines du groupe Stellantis, avec une version électrique et une variante thermique similaire à celle du récent Fiat 600. Il sera donc intéressant de voir si le constructeur italien parvient à donner l’impression de ne pas proposer une simple Peugeot 208 ou Opel Corsa recarrossée avec de vrais éléments distinctifs. Rendez-vous en février 2024 pour sa présentation officielle au salon de Genève.