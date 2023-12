L'Alfa Romeo Milano (2024) sera un petit SUV électrique et sportif !

La semaine dernière, tout le monde semblait certain du nom du nouveau petit SUV urbain d’Alfa Romeo, cousin des Peugeot e-2008, Opel Mokka, Jeep Avenger et autres Fiat 600e : Brennero, déduction faite en regardant une vidéo officielle montrant d’obscures coordonnées GPS façon jeu de piste. Eh bien non, il s’appellera « Milano ». Le constructeur italien a décidé de rendre hommage à la ville de création de l’enseigne désormais intégrée au groupe Stellantis.

En nous révélant son nom, le patron d’Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato nous a également donné quelques précisions intéressantes à propos de sa fiche technique. L’auto proposera une motorisation essence « mild hybride », sans doute sur la base du groupe motopropulseur déjà disponible sur le Fiat 600e (100 chevaux) ou le Peugeot 3008 (136 chevaux), avec une inédite version à quatre roues motrices. Il offrira aussi, comme tous ses cousins de Stellantis, une version 100% électrique. Jean-Philippe Imparato ne veut pas nous dire pour l’instant s’il se contentera des batteries de 54 kWh de capacité brute et du moteur de 156 chevaux des autres modèles du groupe, mais il nous promet qu’il sera plus sportif que ses concurrents.

Une version sportive « avec un vrai différentiel »

« Dans sa version haut de gamme sportive, le Milano électrique bénéficiera d’un vrai différentiel sur le train avant avec un vrai gros différentiel spécifique », déclare-t-il. Le Milano jouera donc à sa façon les citadines à hautes performances. Avec une puissance augmentée ? Pour l’instant, Jean-Philippe Imparato reste mystérieux sur le sujet. Mais avec la catégorie des petites sportives électriques en train de se créer (Alpine A290, Volkswagen ID.2 GTI…), le Milano pourrait positionner Alfa Romeo sur ce nouveau segment dans un genre SUV. Notez qu’il ne sera pas spécialement petit, d’ailleurs. Il mesurera « entre 4,2 et 4,3 mètres de long » d’après Jean-Philippe Imparato. Rendez-vous en avril 2024 pour sa présentation officielle, en juin 2024 pour ses essais et en septembre 2024 pour son arrivée dans les concessions. On sait a priori à quoi il ressemblera grâce à une fuite récente sur Internet.