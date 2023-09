Ceci est vraisemblablement le nouveau petit SUV d'Alfa Romeo

Alfa Romeo vient de présenter en grande pompe la 33 Stradale, une voiture de sport élitiste limitée à 33 exemplaires basée sur la Maserati MC20. Mais le constructeur italien reviendra très vite dans le monde « grand public » l’année prochaine avec la présentation de son nouveau modèle d’entrée de gamme, un SUV citadin reprenant la plateforme déjà utilisée par les Fiat 600e, Peugeot 2008 et autres Jeep Avenger.

Grâce à une fuite relayée sur Instagram par Cochespias et CarZTurbo, le visage de ce futur petit SUV se montre déjà. Les images proviendraient de plans montrant l’affichage du combiné d’instrumentation de l’auto et l'interface de l'ordinateur de bord, avec une belle vue de trois quart avant dévoilant la silhouette et toute la face avant du véhicule. Une face avant assez déroutante dans le style avec des optiques sophistiquées et un bouclier plutôt chargé en entrées d’air et autres détails. Rien à voir avec la pureté de la face avant du SUV compact Tonale.

Électrique ou thermique, au choix

Ce futur SUV citadin d’Alfa Romeo proposera le même groupe motopropulseur électrique que les autres modèles de la catégorie du groupe Stellantis, avec peut-être des évolutions techniques par rapport au Fiat 600e ou au Jeep Avenger. Il proposera aussi au moins une déclinaison thermique essence comme ses cousins. Rendez-vous d’ici quelques mois pour vérifier l’authenticité de ces images avec la présentation du vrai modèle.