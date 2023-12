Gros suspens autour du prénom du nouveau SUV d'Alfa Romeo

Après le SUV compact Tonale, Alfa Romeo dévoilera prochainement un petit SUV urbain qui rejoindra la grande famille des modèles du groupe Stellantis à côté du Jeep Avenger, du Peugeot 2008, de l’Opel Mokka ou du Fiat 600e. Comme ses cousins à la vocation moins « premium », il doit bénéficier d’un groupe motopropulseur entièrement électrique (avec probablement le bloc de 156 chevaux et les batteries de 54 kWh en capacité brute). Il a récemment été victime d’une fuite sur internet et son nom fait l’objet d’un jeu de piste assez rigolo de la part du constructeur italien.

Vous aimez les thrillers comme Seven, où il faut déchiffrer des indices pour comprendre les actes du serial-killer et anticiper ses prochains méfaits ? Rassurez-vous, la stratégie de communication d’Alfa Romeo ne comporte rien d’illicite mais elle semble s’inspirer de ces films. Sur Twitter (X), la marque milanaise vient de diffuser une courte vidéo montrant une succession de coordonnées GPS. Les derniers chiffres correspondent à la localisation géographique de la commune de Brennero dans la région de Trentin-Haut-Adige, ce qui fait dire à certains spéculateurs qu’il s’agit du nom du nouveau SUV. Alfa Romeo a coutume de nommer ses SUV en référence à des cols italiens (Stelvio et Tonale) et il y a justement un Col à Brennero.

Rendez-vous le 14 décembre

D’après les spécialistes d’ItalPassion qui citent les informations collectées par un groupe de passionnés lors d’une visite au siège de Stellantis, le nom du nouveau SUV d’Alfa Romeo sera officiellement dévoilé le 14 décembre prochain. On saura donc si c’est bien « Brennero » à cette date.