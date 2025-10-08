Porsche contraint de faire profil bas en sport automobile

La situation financière de Porsche s’est considérablement dégradée en moins de deux ans. La marque de Zuffenhausen, saluée par tout le monde pour sa rentabilité exceptionnelle jusqu’en 2023, a vu ses bénéfices reculer assez nettement depuis l’année dernière. Elle souffre à la fois de l’adoption pas aussi massive que prévu de la technologie électrique par sa clientèle, du repli du marché automobile chinois pour toutes les marques étrangères et des nouvelles taxes à l’importation mises en place par l’administration américaine.

Le constructeur a réagi en modifiant ses investissements pour les années à venir, notamment en allouant plus de moyens que prévu sur le développement de véhicules thermiques aux côtés de ses modèles électriques (dont certains ont d’ailleurs été reportés). Ce changement de stratégie aura inévitablement un coût et la marque communique en conséquence, préférant limiter symboliquement son engagement en sport automobile.

Plus de championnat du monde d’endurance après 2025 !

Porsche vient en effet d’annoncer qu’il allait quitter le championnat du monde d’endurance (WEC) dès la fin de cette saison 2025. Le constructeur allemand court pourtant toujours après sa première victoire dans la catégorie Hypercar avec sa 963 LMDh, qui a frôlé l’exploit en juin dernier dans la Sarthe derrière la meilleure des Ferrari. Elle court aussi après les titres sur la saison complète et peut toujours l’emporter.

Les 963 continueront cependant de courir dans le championnat américain de l’IMSA et Porsche reste aussi engagé en Formula E. Comme le rappellent les journalistes d’Auto hebdo, ces deux séries coûtent moins cher que le WEC : 13 millions d’euros au maximum pour la Formule E chaque saison et environ 5 millions de dollars pour l’IMSA. Le WEC exigerait plutôt une enveloppe de 30 millions d’euros.

Et les 24 Heures du Mans ?

Reste à savoir si Porsche va tout de même continuer à disputer les 24 Heures du Mans, cette manche à part du championnat du monde d’endurance. En principe, les autos engagées aux 24 Heures du Mans doivent obligatoirement disputer l’ensemble du championnat, mais les protos LMDh allemands pourraient bénéficier d’une invitation spéciale. Si Porsche devait y renoncer alors que ses voitures peuvent viser la victoire, ce serait une situation similaire à celle de Peugeot au début des années 2010 lorsque la marque au lion avait dû lâcher l’endurance à cause de sa mauvaise situation financière.