Chez Porsche, une fête gâchée par la Chine

Porsche vient d’accuser une baisse des ventes de 3% dans le monde pour l’année 2024. Une petite déception pour ce qui reste malgré tout le deuxième chiffre le plus élevé dans toute l’histoire du constructeur automobile allemand, avec 310 718 voitures neuves écoulées l’année dernière dans la planète contre 320 200 en 2023. Pas tout à fait une catastrophe, certes, puisqu'il s'agit du second meilleur chiffre annuel de tous les temps pour le constructeur allemand.

Comme nous l’avions déjà écrit la semaine dernière, cette légère baisse des ventes s’explique pour deux raisons : le gros repli des commandes de la Taycan restylée et surtout, la chute de 28% de Porsche sur le marché automobile chinois aux volumes si importants. Ces deux points font ainsi oublier que partout ailleurs dans le monde (en Europe, en Amérique et dans les autres marchés du globe), Porsche signe de vrais records de vente. Sur le Vieux continent, par exemple, la marque de Zuffenhausen n’a écoulé pas moins de 75 899 autos neuves en 2024 (+8%). Et en Chine, cette forte baisse s’expliquerait davantage par le contexte économique difficile pour les classes aisées clientes de Porsche que par la concurrence avec de nouvelles voitures électriques chinoises. « En Chine, les Porsche qui plaisent le plus sont de toute façon thermique », nous affirme-t-on.

Un phénomène inédit pour la Taycan

Les communicants de la marque ont tenu à commenter la baisse des ventes de la berline électrique Taycan en 2024, en baisse vertigineuse de 49% avec 23 670 exemplaires écoulés contre 40 629 en 2023. D’après eux, les clients ont perdu beaucoup d’intérêt dans le modèle dès le début de l’année 2024 parce qu’ils ont su que sa version restylée, officiellement dévoilée en avril dernier, allait arriver. « On a découvert un phénomène d’attente plus important que lors des restylages de nos modèles thermiques », explique un communicant de Porsche France sur le sujet. Il faut bien avouer que l’étendue des améliorations apportées sur la Taycan « phase 2 », bénéficiant à la fois d’une bien meilleure efficience mécanique (avec une autonomie maximale nettement augmentée) et de performances très impressionnantes, est plus notable que lors des restylages de modèles thermiques. Alors que Porsche visait initialement 20 000 ventes annuelles pour sa Taycan, l’arrivée de cette variante restylée permettra-t-elle au modèle de retrouver ses niveaux de 2022 et 2023 ?

Autre raison évoquée pour expliquer la chute des ventes de la Taycan, le fait qu’elle cohabite désormais avec le Macan Electric à la fois un peu plus abordable mais aussi plus à même de toucher un large public avec ses formes de SUV et sa tarification légèrement moins élitiste. Mécaniquement, il doit forcément piquer certains clients à la berline électrique.

Le Macan Electric débute à peine ses ventes, mais…

Au sujet de ce Macan Electric, d’ailleurs, les communicants de Porsche France rappellent que sa commercialisation n’a réellement débuté qu’au mois d’octobre en France et dans le reste de l’Europe. En Chine, cette commercialisation serait même intervenue plus tard. Voilà pourquoi les 18 718 exemplaires revendiqués par Porsche sur l’année 2024 du nouveau SUV électrique n’ont rien de décevant d’après eux. Avec de tels chiffres de livraisons en seulement trois mois, il doit effectivement pouvoir théoriquement dépasser les 50 000 exemplaires en année pleine si le niveau des commandes ne baisse pas. Sachant qu’il doit actuellement cohabiter à l’usine de Leipzig avec le Macan thermique et que les capacités de production du site ne sont pas infinies.

…Un Macan thermique qui pourrait finalement revenir !

Ce bon démarrage du Macan Electric n’empêche pas les dirigeants de la marque de réfléchir à un changement de plan pour l’avenir du SUV le plus abordable de la gamme (dont les prix n’ont quand même plus rien à voir avec celui du tout premier Macan thermique affiché à 59 873€ chez nous en 2014 !). D’après les journalistes d’Autocar sur la base de sources internes, le Macan de seconde génération pourrait finalement gagner une variante thermique afin de ne pas se priver d’une part de la clientèle sur les marchés où l’électrique progresse moins vite.

Pour autant, les projets électriques de Porsche sont loin d’être remis en question puisqu’un Cayenne électrique est attendu pour la seconde moitié de la décennie et les Boxster et Cayman dépourvus de moteur à combustion doivent arriver très bientôt. Comment réagira la clientèle de Porsche face à ces nouveaux modèles ? Les Macan et Cayenne thermiques devront-ils rester au catalogue jusqu’à la fin de la décennie et bien après ? A condition de pouvoir s'adapter à l'évolution des préférences de la clientèle sur la distinction thermique/électrique, l'avenir de Porsche semble en tout cas rester radieux au vu de ses chiffres actuels en dehors de la Chine.