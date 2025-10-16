Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Tesla Cybertruck

Le Tesla Cybertruck continue de plonger

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

Tesla vient de battre son record de livraisons sur le troisième trimestre 2025, mais ça va de mal en pis pour le Cybertruck. Le pick-up électrique du constructeur américain se vend même moins que son rival de chez Ford aux Etats-Unis !

Le Tesla Cybertruck, commercialisé depuis bientôt deux ans aux Etats-Unis.

Tesla connaît une année 2025 difficile. Pour la première fois de son histoire, le constructeur américain fait face à un repli des ventes. Certes, le renouvellement du Model Y (restylé à la fin de l’année dernière et arrivé progressivement sur la première moitié 2025) n’a pas aidé. Mais il y a visiblement un phénomène plus profond sur l’arrêt de la croissance de la marque, gênée par un catalogue de modèles qui commence à vieillir, une concurrence désormais mieux armée et probablement aussi l’image sulfureuse de son patron Elon Musk.

La bonne nouvelle pour Tesla, c’est que la marque vient tout de même de battre son record de livraisons sur le troisième trimestre de l’année 2025 : elle a écoulé 497 099 véhicules neufs sur cette dernière période, à comparer aux 447 450 distribués l’année dernière sur la même période (au moment où les ventes commençaient à plonger).

Pour le Cybertruck, ça coince

Mais ces bonnes nouvelles ne concernent pas le Cybertruck. Lancé à la fin de l’année 2023, le pick-up électrique de Tesla est loin d’atteindre les volumes de ventes espérés. Pire, il se vend justement de moins en moins.

D’après les journalistes américains de Business Insider, il s’est vendu seulement 5 400 exemplaires du Cybertruck en Amérique du Nord sur le troisième trimestre 2025. C’est une chute de 62,6 % par rapport à la même période de l’année dernière !

Derrière le Ford F-150 Lightning

Non seulement on est très loin des objectifs de Tesla, sachant qu’Elon Musk espérait en vendre 250 000 par an initialement, mais le Cybertruck se voit même rattrapé par ses rivaux des autres marques alors que ces derniers ne se vendent pas très bien eux non plus.

Le Ford F-150 Lightning s’est en effet écoulé à 10 000 exemplaires en Amérique du Nord sur le troisième trimestre 2025. A ses débuts, le Cybertruck le dominait assez nettement.

Bref, le Cybertruck ne deviendra probablement jamais un succès pour Tesla. Rappelons que la marque vient de lancer un Model Y d’entrée de gamme et, sur certains marchés, une Model 3 dépouillée. Pour l’instant, aucune autre nouveauté n’est annoncée avant la fameuse Cybercab à conduite autonome attendue d’ici 2027 au plus tard.

